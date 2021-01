Naď o sume 390-tisíc pre združenie Matovičovho poradcu: OĽaNO chce po kauze meniť zákon

Bývalý spolupracovník premiéra Igora Matoviča (OĽANO) Pavol Kalinský by peniaze nemal prebrať.

V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zároveň potvrdil, že OĽANO sa v nedeľu dohodlo, že sa bude meniť zákon a spolupracovníci štátnej správy nebudú môcť brať dotácie.

"Politicky sme sa v rámci hnutia dohodli, že budeme meniť legislatívu, že ak niekto bude chcieť akýmkoľvek spôsobom, aj externe, spolupracovať so štátnou správou, bude musieť deklarovať, že nemá žiadne žiadosti o grant, prípadne iné problematické veci, ktoré by mohli prísť," povedal Naď. Premiér podľa Naďa očakáva, že sa adekvátnym spôsobom k celej veci postaví aj Kalinský.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši tvrdí, že ak by to tak dopadlo, tak by to pomohlo systému. "Uvidíme, ako to dopadne. Kalinský však nie je jediný," povedal. Poukázal na to, že neziskové organizácie, ktoré sú blízko poslankyniam parlamentu, dostali tiež peniaze.