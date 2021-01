Samosprávy v Bratislave nešetrili vďakou: Testovanie u nich prebehlo ukážkovo

Bratislavské samosprávy ďakujú v súvislosti so sobotným skríningovým testovaním na COVID-19 za pokojný priebeh celého testovacieho dňa.

Poďakovanie smerujú nielen tím, ktorí sa podieľali na testovaní na jednotlivých odberných miestach, ale aj samotným obyvateľom za trpezlivosť pri prípadných drobných prestojoch a technických problémoch. Niektoré samosprávy zároveň zverejnili aj dáta zo sobotného testovania.

Jednou z nich je aj mestská časť Ružinov, ktorá otestovala 18.143 ľudí, z toho 115 mali pozitívny antigénov test, čo predstavuje 0,633 percenta. Starosta Ružinova Martin Chren to označil za lepší výsledok, aký očakávali. "A vyše tristo skvelých lekárov, zdravotníkov, dobrovoľníkov, koordinátorov a hasičov, plus vojaci a policajti, ktorí sa postarali o to, že celý deň prebehol pokojne, komfortne, bez čakania a bez rizika, že testovanie prispeje k šíreniu vírusu," zhodnotil Chren na sociálnej sieti. Mestská časť pripomína, že na nedeľu (24. 1.) je na niektorých odberných miestach ešte dosť termínov na objednanie sa na presný čas.

Staré Mesto pretestovalo 6023 obyvateľov, z ktorých 34 bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,565 percenta. "Sme veľmi hrdí na všetkých Staromešťanov, ktorí s nami dnešný testovací deň zvládli disciplinovane," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove s tým, že obyvatelia môžu mestskej časti písať spätnú reakciu.

Pokojný priebeh počas celého dňa bol aj v Novom Meste, poďakovanie smeruje mestská časť všetkým odberným tímom, ale aj samotným obyvateľom. "Počas dňa som lietal medzi odbernými miestami, zisťoval, ako kde funguje a popri tom som sa opýtal aj vás na vaše skúsenosti. Reakcie mi v dobrom v prvej chvíli vyrazili dych a v tej druhej sa priznám, že ma dojali," priznáva starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. K poďakovaniam sa pripája aj najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka, ktorá pretestovala 14.273 obyvateľov a zaznamenala 96 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 0,67 percenta.

Pozitívne reakcie na bezproblémové testovanie bez čakaní eviduje aj hlavné mesto, ktoré sa zároveň ospravedlnilo za menšie zdržania a technické problémy na niektorých miestach na začiatku testovania. Poďakovalo tiež za trpezlivosť a ohľaduplnosť.