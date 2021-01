Primátor Vallo dal MS v Bratislave zelenú! Posledné slovo má vyriecť IIHF

Hokejový zväz má podporu mesta Bratislava! Primátor Matúš Vallo (43) už rokoval so šéfom SZĽH Miroslavom Šatanom (47) a dal mu súhlas, aby sa uchádzal o spoluorganizáciu májového šampionátu 2021 v slovenskej metropole.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bratislava je totiž horúcim kandidátom, aby nahradila bieloruský Minsk, ktorému Medzinárodná hokejová federácia odobrala majstrovstvá sveta!Vedenie mesta Bratislava potvrdilo, že má záujem o usporiadanie majstrovstiev sveta v hokeji. „Mesto Bratislava, Slovenský zväz ľadového hokeja a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy majú záujem poskytnúť Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) pomoc a podporu, obzvlášť počas pandémie COVID-19,“ priznáva hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.Situácia je však komplikovaná, svoju rolu zohráva aj súčasná pandemická situácia. Rajčanová napriek ešte nevyjasnenej situácii pridáva odhodlanie., podarilo by sa nám to za dodržania všetkých opatrení v súvislosti s pandémiou aj v roku 2021, a to i bez divákov.“

Majstrovstvá sa mali pôvodne hrať v Bielorusku a Lotyšsku od 21. mája do 6. júna 2021, no Minsku ich IIHF odobrala z dôvodu obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Lotyšská Riga aj po tomto kroku ostáva hlavným dejiskom, no v týchto dňoch sa rozhoduje, ktorá krajina bude tou druhou.