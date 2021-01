Neopísateľná bolesť! Prišla Michaela pre Covid o bábätko? Rozprávanie prvorodičky, z ktorého mrazí

Mali to byť ich najkrajšie Vianoce v trojici, namiesto toho prišla najhoršia bolesť, akú si len človek dokáže predstaviť. Michaela (23) z Brezna s priateľom Petrom (24) sa už nevedeli dočkať svojho prvého dieťatka.

Ich sny o šťastnej rodine sa však razom rozplynuli. Budúca mamička sa dala pred hospitalizáciou otestovať antigénovým testom a vyšlo, že má COVID-19. Z nemocnice ju podľa jej slov poslali domov napriek tomu, že bábätko už prenášala a lekára upozornila na stupňujúce sa bolesti. Keď sa o pár dní vrátila do špitála, zistili, že vytúžená dcérka Viktorka už nežije. Mladá žena viní z jej smrti nemocnicu.

Miška s Petrom tvorili pár päť rokov a pred dvomi rokmi sa rozhodli založiť si rodinku. „Po dlhom neúspechu sa mi podarilo otehotnieť. Bábätko bolo v poriadku a zdravé. Termín pôrodu som mala 10. decembra,“ začína svoje rozprávanie Michaela. Šťastní budúci rodičia zakúpili všetko, čo dieťatko potrebuje, a túžobne čakali na jeho príchod. Všetko prebiehalo, ako malo, návštevy u lekára prvorodička poctivo dodržiavala.

Po poslednej kontrole 11. decembra jej lekár oznámil, že ak neporodí, tak má o šesť dní ísť do nemocnice na vyvolávanie pôrodu. „Keďže som neporodila, aj s partnerom sme sa v stanovený deň vybrali do Banskej Bystrice, kde sme absolvovali antigénový test, potrebný na hospitalizáciu. Priateľ bol negatívny, ja som vyšla pozitívne, no nemala som žiadne príznaky,“ uviedla Miška, ktorá na to upozornila všetkých v Rooseveltovej nemocnici.

Lekár na príjme jej urobil vyšetrenia s tým, že všetko je v poriadku. Prvorodička ho upozornila, že bolesti sa stupňujú a sú pravidelné. „Vôbec nereagoval a povedal, že keďže som pozitívna, posiela ma domov, lebo chráni personál a aj mňa,“ doplnila s tým, že doktor poznamenal, že ak sa nič nezmení, tak má prísť v pondelok 21. decembra.

Mladá žena cestovala domov v neznesiteľných bolestiach. Tie ju trápili aj v piatok, gynekológ jej ale povedal, že to ešte nič nie je. Keď bolesti neutíchali, v sobotu ráno išla do nemocnice. „Na príjme som lekárovi povedala, že mám dosť silné bolesti a nedokážem si odkontrolovať pohyby dieťatka. Zdôraznila by som slovíčko nedokážem, pretože na toto slovo všetci zabudli a uvádzajú ,necítim', no to som ja nikdy nepovedala,“ tvrdí Miška.

Vzali ju na covid oddelenie, ktoré slúžilo ako vyšetrovňa aj pôrodná sála. Podľa jej slov tam nemali žiadne vybavenie. Snažili sa jej urobiť CTG vyšetrenie, ale toto sa nepodarilo, lebo prístroj nefungoval, doniesli sonograf, ktorý tiež nefungoval.

„Nakoniec doniesli fungujúci a zistili, že naša milovaná Viktorka už nežije. Od príjmu po zistenie, že moje dieťatko je mŕtve, ubehli 2 hodiny. Oznámili mi to len tak, že sa to stáva, a ani v tejto situácii nepustili partnera za mnou,“ sťažuje sa nešťastná Brezňanka a dodáva slová, ktoré trhajú srdce: „Počas pôrodu, ktorý trval dve hodiny, mi sestrička opisovala malinkú, aké má vlásky a že je po mne. Prečo ma takto trápili?“

Počas pôrodu jej podľa jej slov ešte urobili PCR test, ktorý vyšiel pozitívne. Po narodení Viktorky, ktorá vážila 3 230 g a merala 53 cm, sa jej pôrodná sestra mala opýtať, či ju chce vidieť a či jej ju môže priložiť. „Odmietla som, napriek tomu mi ju ukázali. Viete si predstaviť, aký je to strašný pocit, keď vidíte dieťa, ktoré nikdy nebudete držať v náručí a nikdy mu nebudete môcť povedať, ako ho milujete, nebudete ho môcť pohladiť? Viem, že majú isté postupy, ale mali brať ohľad na to, čo im matka povie a rešpektovať, aké má priania v takejto ťažkej situácii,“ myslí si Michaela, ktorá príšerný pocit bezmocnosti a smútku musela zniesť sama bez podpory partnera, ktorému ledva mohla cez telefón oznámiť smrť ich milovanej dcérky.

Následne dali nešťastnej žene infúziu, lebo podľa lekára mala mierny zápal maternice. „Opýtala som sa, ako je možne, že malá umrela. Vraj genetika, alebo aj pupočná šnúra. No my sme všetky vyšetrenia absolvovali a dokonca aj navyše, nikto nám nepotvrdil, že by mala nejakú genetickú chybu,“ tvrdí Miška, ktorú previezli na covid izbu, kde ležala jedna pozitívna pacientka s dieťaťom.

„Sestričky za mnou chodili a vyzvedali, čo a ako sa stalo a nezabudli pripomenúť aspoň trikrát, že dieťatko je na druhom svete. Len tak mimochodom mi oznámili, že malinká mala silne utiahnutú pupočnú šnúru okolo krku,“ nechápe mladá žena. V nedeľu ju z nemocnice prepustili a o jej zápale nebola podľa Michaeliných slov ani zmienka.

„Som presvedčená, že ich postup nebol správny. Keby lekár troška počúval, čo hovorím a aké mám bolesti, tak mohlo byť všetko inak. Naša dcérka mohla žiť a s nami sláviť Vianoce,“ smutno poznamenala Michaela, ktorá sa až z pitevnej správy dozvedela, že jej vymodlené dieťatko zomrelo pre nedostatok kyslíka. Čaká však ešte na výsledky z histológie.

Zronená rodina podala podnet na prešetrenie veci na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a napísala dojímavý list aj ministrovi zdravotníctva. „Viem, že pochybil doktor na príjme, lebo vôbec nevnímal, čo hovorím. Nechcem posudzovať všetkých lekárov, sú medzi nimi aj zodpovední, ktorí sa zaujímajú, ako sa pacient cíti, ale ja som takých, bohužiaľ, nestretla, keby áno, nemusela by som riešiť pohreb našej dcérky,“ domnieva sa Brezňanka a dodáva:

„Ja viem, že sme mladí, každý nám to hovorí, ale predsa takéto tragédie by sa nemali stávať ani mladým, ani starším, jednoducho nikomu. Chcem poukázať na to, aby sa predišlo ďalším takýmto smutným záležitostiam.“ Nešťastná žena si teraz želá len to, aby sa úrad dopracoval k spravodlivému výsledku. A ako zareagovalo ministerstvo?

„Je nám ľúto každého strateného života, ktorý sa iste aj napriek enormnej snahe zdravotníkov nepodarí zachrániť a vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť. Ministerstvo zdravotníctva však do nezávislého vyšetrovania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nevstupuje. Ďakujeme za pochopenie,“ napísali nám.





Nemocnica: Sú to osočujúce tvrdenia

Nový Čas k prípadu oslovil aj Rooseveltovu nemocnicu. „Chceme vyjadriť našu úprimnú ľútosť nad tragédiou, ktorá sa udiala pani Michaele. Môžeme potvrdiť, že bola u nás 17. 12. vyšetrená. Nebol u nej rozbehnutý pôrod a ani jej stav, ani stav plodu neboli indikáciou k hospitalizácii. 18. 12. telefonicky kontaktovala ošetrujúceho lekára našej nemocnice, že slabšie pociťuje pohyby plodu. Ten jej odporučil, čo najskôr vyhľadať najbližšie zdravotnícke zariadenie za účelom posúdenia stavu plodu a pôrodnej činnosti.

Do pôrodnice v našej nemocnici prišla 19. 12., a to s diagnózou odumretého plodu a v pokročilej fáze už niekoľko hodín prebiehajúceho pôrodu. Bohužiaľ, z medicínskeho hľadiska tak nebolo možné jej dieťatku už nijako pomôcť,“ vyjadrila sa hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje. Dodáva, že žene bola po prijatí poskytnutá všetka potrebná zdravotná starostlivosť a pôrodnícka asistencia tak, že po jej pôrode mohla byť už nasledujúci deň v primeranom zdravotnom stave prepustená domov, k rodine a blízkym, ktorí jej tak mohli byť tou najlepšou psychickou oporou v neľahkej situácii, pri ktorej prišla o dieťatko.

„Covid-19 pozitivita pacientky nehrala pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti žiadnu úlohu, pretože na starostlivosť o rodičky za podmienok zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu sme vybavení a máme dostatočné kapacity. Hoci ľudsky súcítime s bôľom, ktorý práve prežíva pani V. a jej rodina, musíme sa veľmi jednoznačne dištancovať od nepravdivých a osočujúcich tvrdení o necitlivom prístupe a správaní sa zdravotníckeho personálu počas jej pobytu v našej nemocnici. Môžeme povedať, že podľa nášho interného šetrenia okolností a priebehu hospitalizácie pani V. žiadne z jej poburujúcich tvrdení sa nezakladá na pravde. Okolnosti jej prípadu aktuálne prešetruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," dodala.

K tragickej udalosti sa vyjadril aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Na základe podnetu menovanej Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Viac informácií môže úrad zverejniť až po ukončení dohľadu,“ píše sa v stanovisku.