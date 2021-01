Ocenili top pedagógov Slovenska za rok 2020: Najlepšia učiteľka Iveta má sloniu pamäť!

Poznáme víťaza! Najlepšou slovenskou pedagogičkou sa stala Iveta Barková (51) zo Senca, ktorá je v školstve už 22 rokov.

Odborná porota ocenila okrem iného aj jej výnimočnú snahu a osobnosť. Tretí ročník ocenenia UčiteľSlovenska bol však na rozdiel od tých predošlých iný!

Najlepší učiteľ Slovenska za rok 2020 má víťazku - stala sa ňou Iveta Barková, riaditeľka a spoluzakladateľka Súkromnej základnej školy v Senci, ktorá zároveň vyučuje slovenčinu a dejepis. Z 1 101 nominácií a napokon 164 prihlásených ju ocenila nielen odborná porota, ale získala aj Cenu verejnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„S tým, že získam hlavnú cenu Učiteľ Slovenska, som naozaj nepočítala, mala som iných favoritov na víťazstvo. Vnímam to hlavne ako ocenenie celej našej školy. To, čo sme za 5 rokov s mojím tímom vybudovali, je žiakmi a rodičmi naozaj veľmi dobre hodnotené,“ prezradila víťazka s tým, že si z detstva nepamätá nič iné, iba to, ako sa hrala na učiteľku. Aké vlastnosti má podľa ocenenej dobrý učiteľ? „Hlavne ľudský, láskavý a deti si veľmi cenia, ak cítia, že je spravodlivý, ak im ukáže, že o ne stojí a že ho zaujíma ich názor,“ dodala pedagogička s tým, že učiteľ musí mať hlavne rád deti, ktoré učí.

Najlepší rozvíjajú všetky stránky

Pandémia ovplyvnila aj vyučovanie „Celé školstvo fungovalo ináč ako v predošlé roky, takže sme sa zamerali aj na dištančné vzdelávanie a prišli sme s novým ocenením Učiteľ na diaľku,“ prezradila Zuzana Labašová, manažérka Komenského inštitútu a ceny Učiteľ Slovenska s tým, že víťazom v tejto kategórii sa stal Dávid Králik, učiteľ a spoluzakladateľ školy Félix v Bratislave. Porota navštívila 10 vybraných finalistov počas online vyučovania. „Ten učiteľ, ktorý kvality inovácie spojí s tým, že rozvíja celého komplexného človeka, tak to je učiteľ Slovenska,“ doplnila Labašová. Nadšenie a snahu Ivety Barkovej si však všimol aj časopis Forbes, ktorý jej udelil ocenenie Osobnosť roka 2020 v kategórii školstvo.

Majú to v génoch?

Tretí ročník bol výnimočný aj v tom, že sa organizátori rozhodli desiatim finalistom odobrať ich DNA a odoslať na rozbor do nemeckého laboratória. Chceli zistiť, či učitelia majú svoje povolanie predurčené v génoch. „Genetická analýza pri víťazke potvrdila vynikajúcu predispozíciu na výbornú pamäť a veľkú schopnosť rozpoznávať tváre. V praxi to znamená, že podľa mena pozná všetky deti v škole,“ prezradili organizátori s tým, že až 8 z 10 učiteľov má predispozíciu na to, aby mali rovné hnedé vlasy, a to nie je všetko...! „Dvaja z finalistov môžu vypiť veľa kávy, pretože ich telo dokáže spracovať kofeín na vysokej úrovni bez toxických účinkov,“ uzravreli.