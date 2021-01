Prešov spustil registračný systém na antigénové testovanie: Ľudia nebudú musieť čakať na výsledok

Mesto Prešov spustilo registračný systém na víkendové antigénové testovanie, ktoré pripravuje v rámci prebiehajúceho celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19.

Všetci záujemcovia sa môžu zaregistrovať na test vopred pomocou aplikácie TrustOne. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, po vyplnení registračného formulára na stránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ je potrebné stiahnuť aplikáciu do smartfónu a prihlásiť sa pomocou prístupových údajov, ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

„Po prihlásení do aplikácie každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odberovom mieste,“ uviedol Tomek. Ako dodal, QR kód umožní pracovníkom na odberových miestach rýchlejšie vybaviť záujemcov o testovanie, čím sa skráti aj doba čakania ľudí v radoch. „Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú na testovanie prostredníctvom aplikácie bude aj to, že nemusia čakať na výsledky svojho testu na odberovom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii TrustOne. V prípade potreby si môžu užívatelia odoslať svoj elektronický certifikát z aplikácie priamo na mail vo formáte pdf a pohodlne si ho vytlačiť,“ doplnil Tomek.

Zároveň odporučil, aby si ľudia pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na jednotlivých odberných miestach na web stránke www.somvrade.sk.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Renáta Cenková, v súvislosti s prebiehajúcim celoplošným skríningom je možné antigénový test podstúpiť aj na mobilnom odberom mieste nemocnice na Sládkovičovej ulici oproti detskému pavilónu. Počas víkendu bude k dispozícii od 8:00 do 20:00. Test je možné absolvovať aj v pondelok 25. a utorok 26. januára od 7:00 do 19:00. „Antigénového testovania sa môžu zúčastniť elektronicky objednaní, ale i neobjednaní záujemcovia,“ informovala Cenková.

Mesto Prešov počas soboty 23. a nedele 24. januára vytvorí na svojom území 44 odberových miest. Nachádzajú sa predovšetkým v priestoroch základných a stredných škôl, ale aj v troch kultúrnych strediskách Parku kultúry a oddychu, v priestoroch areálu Technických služieb mesta Prešov na Bajkalskej ulici, športovom areáli a reštauračných zariadeniach. Všetky odberové miesta budú otvorené v čase od 8:00 do 20:00 s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:45.