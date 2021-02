Natália Germáni a Martin Valihora pomýšľajú na životnú zmenu: Odchod zo Slovenska?!

Herečka Natália Germáni (28) je už takmer rok mamou dcérky Zuny, ktorú má s hudobníkom Martinom Valihorom (44).

Ako sa ich dotkla koronakríza, keďže obaja pracujú v kultúre? Čo jej na Martinovi prekáža a čo by rada zmenila sama na sebe? Aké pracovné ponuky má na stole na rok 2021? O tom všetkom porozprávala Novému Času Nedeľa.

Minulý rok ste nakrútili svoju prvú výraznejšiu rolu v českom filme Princezná zakliata v čase. Stvárnili ste princeznú. Bol to váš sen? Ako sa vám nakrúcalo?

Bol to pre mňa klasický kasting, nebola som na rolu priamo oslovená. Prišla som do Prahy, absolvovala som kamerové skúšky, nejakým spôsobom to zafungovalo a vyšlo. Veľmi som sa tešila, i keď nemôžem povedať, že by práve princezná bola moja vysnívaná rola. Ale keďže to nie je úplne bežná princezná, tak si myslím, že to bola veľmi zaujímavá herecká práca. A nielen samotnou postavou, ale aj tým, že sa nakrúcalo, keď som bola v prvom trimestri tehotenstva. Našťastie mi nebolo zle a všetko bolo v poriadku. Len som si na seba dávala väčší pozor.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Napriek korone sa rozprávka dostala do kín ešte koncom minulého roka. Ako prežívate tieto pandemické časy?

Všetko je veľmi neisté, hlavne v oblasti kultúry, takže aj projekty naplánované na budúci rok sú stále v ohrození. Aby som nebola príliš negatívna, pozitívum bolo určite, že sme mohli byť spolu ako rodina. Najmä tie prvé mesiace, keď bola dcérka ešte úplne malá.

A nie je to príležitosť vhupnúť rýchlo do druhého tehotenstva?

Určite je (smiech). Samozrejme, aj o tom sme sa rozprávali. Zunke by som teraz chcela dať maximum pozornosti a seba samej. A potom určite aj súrodenca.

A ako vníma situáciu okolo pandémie Martin, keďže jeho ako hudobníka dosť výrazne zasiahla?

Martin neustále hľadá možnosti, ako dostať koncerty do online priestoru, a tiež, ako pomôcť ostatným hudobníkom. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, ale je možné, že veci sa odzrkadlia aj v nasledujúcich rokoch, takže to bude náročné. Veľa o tom komunikujeme, máme viacero scenárov a budeme sa prispôsobovať aktuálnej situácii.

Ste teraz šetrnejšia, obraciate viac eurá v ruke?

Určite nad tým, čo potrebujem alebo nepotrebujem, uvažujem viac. Nie som typ márnivej ženy, uvažujem skôr ekonomicky. Nepotrebujem drahé veci, v podstate ich ani nevlastním. Snažím sa nekupovať hlúposti. Nejde o to, či si kúpim tričko za 2 eurá alebo za 20, ale skôr ide o to, či to tričko vôbec potrebujem a využijem.

Aká je vaša dcérka Zuna?

Je to úplne perfektné dieťa, je bezproblémová parťáčka, stále sa smeje. Lepšie dieťa sme si nemohli ani vysnívať. Je to fakt Boží dar, všade ju môžem zobrať. Preto som mala možnosť pracovať počas materskej, lebo ona mi to dovolila. Bola rada s tatom aj so starými rodičmi a bolo to super.