Informačný obrat okolo Tokia! Japonský zdroj tvrdí, že olympiáda tento rok nebude

Chaos, množstvo rôznych informácii a neistota! Olympijské hry v Tokiu, ktoré vlani kvôli pandémii koronavírusu odložili na nový termín (23. júl - 8. august 2021), sú ohrozené.

Britský list The Times prišiel s informáciou, že vrcholné podujatie sa ani tento rok v Japonsku neuskutoční! Odvoláva sa na nemenovaný, vysoko postavený zdroj vládnucej koalície. Kabinetu premiéra Jošihideho Sugu ide v tejto chvíli o to, ako túto správu pustiť do sveta oficiálne a zaistiť si organizáciu hier v ďalšom voľnom termíne, teda v roku 2023.

"Nikto to nechce povedať ako prvý, ale panuje zhoda na tom, že je to príliš zložité. Osobne si nemyslím, že sa budú hry konať," povedal zdroj The Times. Medzinárodný olympijský výbor i japonská vláda pritom verejne stále tvrdia, že najväčšia športová akcia sa tento rok uskutoční za prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Prieskum tiež ukázal, že s usporiadaním hier tento rok nesúhlasí až 80 percent Japoncov.

Vláda to dementovala

Predstavitelia japonskej vlády v piatok dementovali informácie, že sa kabinet pre pandémiu koronavírusu dohodol na zrušení olympijských hier v Tokiu. Reagovali tak na správu britského periodika The Times, podľa ktorej sa už v zákulisí rozhodlo, že hry v tomto roku nebudú a Tokio sa bude uchádzať o ich znovupridelenie v najbližšom voľnom termíne.

Zástupca kabinetu Manabu Sakaj na tlačovej konferencii označil tieto správy za nepravdivé. "Samozrejme, že musíme brať do úvahy aktuálnu situáciu vo svete a v istom momente budeme musieť definitívne rozhodnúť. Dovtedy však bude japonská vláda robiť všetko, čo je v jej silách, aby sa hry uskutočnili," uviedol Sakaj v reakcii na článok z The Times.

Japonská vláda uviedla, že sa stále snaží o usporiadanie bezpečných OH. "Olympijské hry by sa mali stať symbolom ľudského víťazstva nad koronavírusom. Pokračujeme v úzkej spolupráci s organizačným výborom OH a Medzinárodným olympijským výborom, aby sme zabezpečili konanie bezpečných súťaží," citovala agentúra TASS japonského premiéra Jošihideho Sugu.

Ako naznačil šéf organizačného výboru OH Joširo Mori, o osude hier by sa mohlo rozhodnúť ešte pred spustením štafety s olympijskou pochodňou, ktorá je naplánovaná na 25. marca. "Prirodzene, zvažujeme najhorší možný scenár z rôznych uhlov. O tom, či sa budú olympijské hry konať, môže veľa povedať, či sa rozbehne štafeta s olympijským ohňom, alebo bude odložená," povedal Mori.