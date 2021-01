Sledujte, čo spravil ženích! VIDEO zo svadby pobúrilo množstvo ľudí: Neveste radia, aby sa okamžite rozviedla

Najkrajší deň života s trpkou príchuťou. Po sociálnych sieťach koluje bizarné video zo svadobnej hostiny.

Nevesta zverejnila na TikToku video zo svadobnej veselky, ani len netušila, akú lavínu tým spustí.

Zábery sa zo začiatku zdajú ako z každej inej svadobnej hostiny, to, čo však ženích následne urobí neveste, pobúrilo množstvo ľudí po celom svete. Novomanželia si podľa americkej tradície rozotrú navzájom po tvári kúsok svadobnej torty. Presne tak začala nevesta, no ženích hádzanie sladkej pochúťky vzal až príliš vážne a hodil ju do svojej polovičky obrovskou silou. Množstvo ľudí, ktorí videli toto video, ostalo v šoku a považujú mužovu reakciu za veľmi agresívnu. Pod príspevkom sa zobrazili tisíce negatívnych komentárov.

"Čo najskôr sa rozveď!" radí neveste jeden z pobúrených sledovateľov. "Nie je to len agresívne, ale také ponižujúce. Pokojne to urobil pred všetkými ich priateľmi a rodinou, je to desivé," dodal ďalší komentujúci. Na spŕšku negatívnych komentárov zareagovala napokon aj samotná nevesta. "Toto sme my a bolo to pre nás všetkých zábavné," obhájila mladá žena pred všetkými bizarné správanie svojho muža.