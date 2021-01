Olivera Andrásyho položil na kolená COVID-19: Bál som sa, že zomriem!

Napriek izolácii a dodržiavaniu opatrení si „hnusoba“ počkala aj na neho.

Humorista Oliver Andrásy (63), ktorý už v minulosti musel navštevovať pľúcneho lekára, bojoval s ochorením v tajnosti. Ako však priznal Novému Času, silný kašeľ a veľká únava ho na dva týždne úplne vyradili z bežného života. Sám priznáva, že sa vírusu bál ako čert kríža, o to viac prekvapil vyhlásením, že je za COVID-19 rád. Oliver Andrásy zďaleka nie je jedným z tých, ktorí berú koronu na ľahkú váhu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hoci podľa jeho slov sám nevie, kde sa mohol nakaziť, vírus si ho našiel aj napriek tomu, že v jeho rodine sú všetci testovaní negatívni, vrátane jeho manželky Danky. Humorista bol však pevne rozhodnutý sa s ochorením popasovať. „Poctivo som celý čas ležal v posteli a bral aj nejaké lieky,“ povedal Andrásy pre Nový Čas. „Napriek tomu, že ma mnohí strašili vekom a nadváhou, choroba prebehla ako stredne ťažká chrípka s kašľom.“

Za zvládnuteľný priebeh je televízny režisér nesmierne rád, obával sa totiž najhoršieho. „Ja som sa veľmi bál, že skončím niekde na pľúcnej ventilácii a že umriem, ak to dostanem,“ bez okolkov priznáva Oliver. Preto má teraz úprimnú radosť z toho, ako to celé pre neho nakoniec dopadlo. „Celkom sa teda teším, že som to dostal, teraz mám aspoň na pár mesiacov pokoj aj od testovania a v apríli sa dám zaočkovať,“ potvrdil nám Andrásy, ktorý sa aktuálne už cíti oveľa lepšie.