Jediná hromadná oslava, ktorá je povolená: Deväť mackov v Liptovskom Mikuláši oslavuje narodeniny!

Tomu sa povie veľká huňatá oslava! V kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši majú až 9 medveďov.

Prvý prišiel na Liptov zo susednej Českej republiky pred 5 rokmi Kubo a posledným prírastkom sú roční súrodenci Bubu a Yogi. Zaujímavosťou je, že všetci sú v podstate súrodenci, lebo majú rovnakých rodičov a všetci oslavujú svoje narodeniny v januári. Preto pre nich pripravili ošetrovateľky Nika (26) a Anetta (27) sladké maškrty ako koláče, bábovky, jogurty, milovanú šľahačku, sladké tyčinky, perníky, lentilky, ktorým jednoducho macovia neodolali a Máša odmenila Niku aj sladkým bozkom.

„Za medveďmi už dnu nechodíme, je to kvôli bezpečnosti. Niektorí ale zostali maznákmi a dá sa zjednodušene povedať, že sú si podobní. Výnimkou je iba ten prvý – Kubo. Ten sa správa ako ozajstný medveď, hoci je v poslednej dobe nejaký spomalený. Možno ide na neho oneskorený zimný spánok. Ja som osobne presvedčená, že keby sme ho pustili do voľnej prírody, on to prežije. On nepotrebuje človeka tak, ako ostatné medvedíky,“ hovorí so smiechom Nika o povahách svojich miláčikov.