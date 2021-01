Veľkolepá inaugurácia Bidena: Hymnu zaspievala Lady Gaga, prišli aj ďalšie veľké mená

Čakajú ho náročné štyri roky. Spojené štáty americké majú od stredajšieho poludnia nového 46. prezidenta. Po búrlivých voľbách sa ním stal zástupca demokratov Joe Biden (78).

Ten si už pri nástupe vyslúžil niekoľko prvenstiev - ide o najstaršiu hlavu štátu v histórii USA a zároveň kandidáta, ktorý dostal historicky najvyšší počet hlasov (81 miliónov). Biden vo svojom inauguračnom príhovore sľúbil, že sa pokúsi o spojenie mimoriadne polarizovanej krajiny, no zdá sa, že jeho rival Donald Trump (74) sa do zabudnutia odísť nechystá.

Veľkolepá akcia, ktorá zakaždým priláka státisíce zvedavcov a desiatky miliónov divákov po celom svete, tentoraz zostala v tieni prebiehajúcej pandémie koronavírusu. Pred americkým Kapitolom, ktorý je symbolom tamojšej demokracie, zložil Biden sľub v stredu večer stredoeurópskeho času. Len pár hodín predtým sa zúčastnil na bohoslužbe v rímskokatolíckej Katedrále svätého Matúša neďaleko Bieleho domu.

Po jeho boku bude štyri roky pôsobiť jeho viceprezidentka Kamala Harris (56). Tá sa do funkcie dostala ako prvá žena v histórii. V inauguračnom príhovore sa Biden svojmu predchodcovi Trumpovi nechcel venovať. V reči sa snažil apelovať na spájanie najmä po búrlivých týždňoch, keď došlo k útoku na Kapitol zo strany priaznivcov republikánskeho kandidáta. Z Bidenových úst zazneli slová odhodlania urobiť Ameriku lepšou. „Bude si to však vyžadovať to najneuchopiteľnejšie zo všetkých vecí v demokracii - súdržnosť. Naše dejiny, viera a zdravý rozum nám ukážu cestu súdržnosti. Vpred nás povedie iba súdržnosť,“ poznamenal Biden, ktorý požiadal obyvateľov USA, aby k sebe boli ohľaduplnejší.

Trump spôsobil rozruch, keď sa ako prvý prezident za 151 rokov nezúčastnil na odovzdávaní moci. Z Bieleho domu odišiel krátko pred nástupom Bidena a odletel v Air Force One na Floridu, kde má trvalý pobyt.

Washington bol počas inaugurácie jedným z najstráženejších na svete. V jeho centre a okolí rozmiestnili 25 000 vojakov. Kompetentní sa obávali toho, aby nedošlo k podobným nepokojom ako nedávno. V dôsledku koronavírusu bola inaugurácia výrazne komornejšia, ako býva zvykom. Biden požiadal svojich priaznivcov, aby na miesto necestovali. Trump vo svojom poslednom príhovore povedal, že to boli neuveriteľné štyri roky. Nastupujúcej administratíve poprial mnoho štastia.

Od útokov vystupoval zmierlivejšie a prestal otvorene spochybňovať výsledky volieb. Stalo sa tak aj po tom, čo mu pre tieto nedokázané fabulácie zrušili kontá na mnohých sociálnych sieťach. Ako jediný americký prezident však čelí dvojnásobnému impeachmentu, ktorý mu môže zabrániť uchádzať sa o volenú funkciu v budúcnosti. „Vždy za vás budem bojovať, budem sa dívať, budem počúvať,“ povedal Trump s tým, že „v nejakej podobe sa vrátime“. Americké médiá špekulujú, že Trump si založí vlastnú stranu.

Prvé kroky Bidena v úrade

- týkajú sa ochrany klímy, imigrácie, boja proti koronavírusu aj ekonomickej situácie v krajine

- USA opätovne pristúpia k Parížskej klimatickej dohode aj k Svetovej zdravotníckej organizácii

- imigranti, ktorí žijú v USA bez právneho štatútu, budú môcť získať občianstvo do ôsmich rokov

- vydá príkaz na nosenie rúšok v budovách spravovaných federálnou vládou

- dosiahnuť chce zmrazenie príkazov na vysťahovanie Američanov z domova

- za prvých sto dní chce vakcínu pre 100 miliónov ľudí

Ceremoniál v číslach

45 prezidentov sa už v Amerike vystriedalo. Biden je 46. prezident USA.

1893 je rok, odkedy vlastní jeho rodina Bibliu, na ktorú prisahal.

78 rokov má Biden a je tak najstarším prezidentom USA.

25 000 členov Národnej gardy pomáhalo policajtom a členom tajných služieb, aby nedošlo k výtržnostiam. Dvaapolkrát viac ako v minulosti.

44,9 milióna dolárov zhltla inaugurácia, pričom najväčšie výdavky išli na bezpečnosť.

12 príslušníkov Národnej gardy bolo na poslednú chvíľu zo stráženia odvolaných, dvaja pre možnú spojitosť s nedávnymi nepokojmi v Kapitole.

3 žijúci exprezidenti sa zúčastnili - Barack Obama, Bill Clinton a George Bush mladší.

152 rokov starú tradíciu poruší Donald Trump tým, že sa ako odchádzajúci prezident na inaugurácii nezúčastnil.

1 000 lístkov bolo k dispozícii oproti obvyklým 200-tisíc.