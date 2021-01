Navaľnyj odhalil gigantický palác Putina: FOTO jeho kráľovstva! Nechýba ani raj pre striptérky

Pre ruského prezidenta Vladimira Putina (68) luxus nie je cudzím pojmom. Jeho honosný palác za 1,13 miliardy eur sa ako zlaté vajce vyníma na pobreží Čierneho mora. Celý areál je až 39-krát väčší než Monako. Život v ňom mu sladia vlastný striptízový klub, divadlo, kasíno či dokonca klzisko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Je to najutajenejšie a najviac strážené miesto v Rusku. Tak opisuje vo videu honosné sídlo prezidentov odporca a opozičný politik Alexej Navaľnyj (44). „Nie je to vidiecky dom či rezidencia. Je to celé mesto alebo radšej kráľovstvo,“ vyhlásil pred zatknutím kritik Kremľa. Zároveň Putina obviňuje z vlastníctva luxusného sídla, ktoré mal financovať z prepracovanej korupčnej schémy okolo svojho najužšieho kruhu.

Z neho vyčnievajú najmä dvaja sponzori, ropný magnát a majiteľ spoločnosti Rosneft Igor Sečin (60) a miliardár Gennadij Timčenko (68). Výmenou za ich služby im údajne udelil významné pozície na lukratívnych vládnych projektoch.

S rozlohou viac ako 70 km² je luxusné sídlo približne také veľké ako celý Pezinok či Trebišov. Podrobný pôdorys domu získali Navaľnyj a jeho tím v správe od dodávateľa, vďaka čomu vytvorili 3D obrázky jednotlivých miestností. Z nich jednoznačne vyplýva, že Putin má rád zábavu. V dome má vlastnú herňu s automatmi a tanečnou podložkou. Tuhý korienok si pestuje aj vďaka súkromným kúpeľom či plne vybavenej telocvični.

Pre kultúrne vyžitie si jednoducho skočí do svojho divadla. No nájdu sa tu aj kuriozity v podobe vlastného kostola a osobného striptízového klubu so všetkým, čo k tomu patrí. V prísne stráženom areáli má aj osobné klzisko a aj vinice. Nik nepovolaný sa na pozemok nedostane. Od okolia ho oddeľujú strmé zrázy a prístup doň je po 80-metrovom moste.

Lokalizácia: Gelendžik, Rusko

Rozloha: 70 km2

Výstavba: 2005

Hodnota: 1,13 miliárd Eur