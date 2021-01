Kyrgios si opäť podal Djokoviča: Nikdy nebude najlepším tenistom!

Ďalšie provokačné vyjadrenie! Tenisový búrlivák Nick Kyrgios (25) si opäť rypol do svojho kolegu Novaka Djokoviča (33).

25-ročný Austrálčan znovu rozdúchal spor so svetovou jednotkou Djokovičom, na ktorého adresu sa už v minulosti niekoľkokrát negatívne vyjadroval. Kyrgios odmieta, že by bol Srb najlepším tenistom na svete a má na to jasné vysvetlenie. "Bez ohľadu na to, koľko grandslamov Novak vyhrá, nikdy ho nebudem považovať za najlepšieho. Hral som proti nemu dvakrát a pokiaľ ma nedokáže poraziť, nemôže byť najlepším.

Dvojica proti sebe nastúpila začiatkom roka 2017 v priebehu niekoľkých týždňov - v Acapulcu a potom na turnaji v Indian Wells. Kyrgios v prvom zápase Djokoviča zdolal 7: 6, 7: 5, v druhom 6-4 7-6.

Kyrgios si Djokoviča podal aj v minulosti. V roku 2019 v rozhovore uviedol, že nemôže vystáť Srbovu povahu. "Mám pocit, že je chorobne posadnutý tým, aby sa zapáčil. Chce byť ako Roger Federer. Nemôžem ho vystáť. Celá tá jeho oslava (rozdávanie bozkov do davu), ktorú robí po zápasoch, je strašná," povedal bez servítky.