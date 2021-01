Vzkriesenie drevárskeho priemyslu vo Zvolene: V areáli Bučiny nájde prácu až 130 ľudí

Chcú rozšíriť portfólio. Bývalá Bučina, teraz Kronospan, vo Zvolene plánuje v čase koronakrízy obrovskú investíciu. Za 120 miliónov eur chce spustiť novú výrobu drevovláknitej dosky, ktorá sa používa v stavebníctve a na zhotovenie nábytku. Prácu by tak našlo 130 ľudí.

Bývalá Bučina, ktorá je doteraz najväčším výrobcom surových drevotrieskových dosák, laminovaných drevotrieskových dosák a lepeného dreva na Slovensku a je na trhu už 74 rokov, plánuje rozšíriť svoju výrobu. Tento nadnárodný koncern chce za 120 miliónov € vyrábať drevovláknitú dosku aj z kalamitného dreva.

„Výrobou nového produktu bude zabezpečené spracovanie domácej drevnej suroviny v komodite vlákninového dreva a opätovné zhodnotenie recyklovateľnej drevnej suroviny, ako sú palety, debny či piliarske odrezky,“ uvádza sa v zámere.

Takéto dosky sa už v Bučine vyrábali v 80 rokoch, no produkcia nespĺňala kritériá ochrany ovzdušia a bola zrušená. Aktuálne však technológie spĺňajú prísnejšie environmentálne parametre. Ročne by nová výroba pod Pustým hradom vyprodukovala 450-tisíc ton drevovláknitých dosiek, ktoré by boli aj z menej kvalitného dreva z kalamitných ťažieb, ale aj z odpadového dreva z píl. Dosky by sa využívali na výrobu nábytku aj na stavebné účely a prácu by našlo 130 ľudí. Nové linky by spotrebovali 340-tisíc kubíkov dreva ročne. Podnik chce aj takto prispieť k zníženiu vývozov dreva do cudziny. Celkovo by tu pracovalo už skoro pol tisícky ľudí.

Podnik Bučina

- 1946 - vznik spoločnosti Bučina

- 80. roky - výstavba novej linky na výrobu DTD

- 1995 - štátny podnik prešiel do súkromných rúk

- 2003 - Bučina sa stala súčasťou nadnárodnej spoločnosti Kronospan

- 2004 - 2008 - modernizácia podniku a jeho výrobyde