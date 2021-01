Niektoré odleteli, iné prileteli: Aké operence dovolenkujú v zime na Slovensku?

Niektorí na zimu odlietajú a ich kamaráti k nám na zimu prilietajú. V zimnom období možno na Slovensku pozorovať viaceré druhy vtákov, ktoré v iných ročných obdobiach neuvidíme.

Sú to druhy zo severských krajín. Patria k nim viaceré druhy spevavcov, ale aj dravce a vodné vtáky. Na naše územie prilietava napríklad aj chochláč severský, hoci to býva veľmi ojedinele. „Niektoré roky počas sviatočného obdobia zavítajú do našich zemepisných šírok invázne zo severu Európy aj chochláče severské. Tieto prekrásne operence môžu navštíviť záhradné i obločné kŕmidlo v takom počte, že si budeme musieť niekoľkokrát pretrieť vlastné oči, aby sme vôbec napokon predsalen uverili fascinujúcemu zrakovému vnemu,“ uviedol prírodovedec Miroslav Saniga s tým, že kochať sa môžeme aj snehuľkou, ostrohárkou či pinkou severskou, ale aj drozdom čvíkotavým, ktorý zo Slovenska odlieta do teplých krajín, avšak k nám prilietavajú ich kamaráti zo severu.

Keď na severe Európy panuje arktická zima, zatúlavajú sa do našich zemepisných šírok veľmi ojedinele aj jedince sovy belane tundrovej.

Chochláč severský

Chochláče sú severské vtáky, ktoré prilietajú až zo Škandinávie. Spoznať sa dajú ľahko podľa zaujímavého chocholčeka na hlave a pestrého zafarbenia na krídlach. Tieto prekrásne vyfarbené bucľaté operence priam s hodvábnym perím sú dobre rozpoznateľné aj počas letu, najmä tým, že lietajú výhradne v kŕdľoch.

Obľubujú: šípky, hloch, trnky jarabinu, jablká a či hrušky.

Snehuľka severská

Našim územím prelietava počas jarnej a jesennej migrácie a viac-menej aj pravidelne tu zimuje. Vyskytuje sa v biotopoch, ktoré vtákovi najviac pripomínajú jeho domov v severskej tundre. Počas sneženia vyhľadávajú okopnené miesta na okrajoch odhrnutých chodníkov a ciest, kde sa jej naskytá prístup k potrave.

Obľubujú: cez leto drobný hmyz, húsenice, motýliky a iné bezstavovce, cez zimu semená rastlín a stromov

Drozd čvikotavý

Príslušníci hniezdnej kolónie si vzájomne bránia hniezda pred votrelcami v podobe vrán či strák bojovými náletmi a bombardovaním trusom, ktorým sa vtáky vedia presne triafať na neželaného prišelca. Je sťahovavý a na zimu odlietavajú do južnejších častí Európy. V zime však k nám prilietajú severské populácie.

Obľubujú: hmyz, dážďovky a slimákmi. V jesennom a zimnom období jarabinu, imelo či borievky.

Sova belaňa tundrová

Je známa aj ako sova snežná a hniezdi v severských štátoch. Ide o veľmi vzácneho zimného hosťa, pričom odhadovaný počet zimujúcich jedincov sa dá spočítať na prstoch dvoch rúk. Na Slovensku nehniezdi. Je to veľká nápadne biela sova vo väčšine šatov. Oči má žlté. Ich celková populácia rapídne klesá kvôli klimatickým zmenám.

Obľubujú: cicavce do veľkosti zajaca a vtáci do veľkosti husi. V čase hniezdenia tvoria potravu takmer výlučne lumíky.