Senica začína s testovaním už vo štvrtok: Dôležité pokyny pre obyvateľov

Mesto Senica začína s plošným testovaním vo štvrtok a v piatok od 13:00 do 20:00 na odbernom mieste v priestoroch zimného štadióna. Počas víkendu bude k dispozícii spolu deväť odberných miest, v sobotu budú otvorené od 8:00 do 20:00, v nedeľu od 8:00 do 18:00.

Trnava zriaďuje na víkend 20 odberových miest: Títo ľudia budú pri testovaní uprednostnení Umiestnené budú v priestoroch, ktoré Seničania už poznajú z jesenného plošného testovania. „Snažili sme sa nastaviť organizáciu plošného skríningového testovania tak, aby sme ho nesústredili len do dvoch víkendových dní, a vyšli tak občanom maximálne v ústrety. Na každom odbernom mieste budú dvaja zdravotníci, dvaja administratívni pracovníci a o personálnu výpomoc sme požiadali aj armádu,“ povedal primátor Senice Martin Džačovský. Senica chce použiť rezervačný systém, ktorý by mal zabrániť dlhému čakaniu na test. Testovať na COVID-19 bude aj stabilné mobilné odberové miesto, ktoré je v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici. Senická samospráva podľa hovorkyne radnice Tatiany Moravcovej zabezpečuje plošné testovanie v spolupráci s Poliklinikou Senica ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Slovenským Červeným krížom, ktorý v Senici od vlaňajška prevádzkuje mobilné odberné miesto na Hviezdoslavovej ulici pre organizácie tretieho sektora. Dôležité informácie o skríningu: Musíte dostať po otestovaní modrý certifikát?