Pellegrini zostal so svojím referendom takmer sám: Ostrá reakcia politológa

Podporila ho len SNS! Hlas sa síce snaží spojiť opozíciu pri zbieraní podpisov na referendum o predčasných voľbách, no výsledok je preň nelichotivý.

Pellegriniho Hlas vytvoril petičný výbor, do ktorého pozval viacero strán a združení. Túto ideu však podporila len strana SNS, rázne nie mu dokonca povedal aj bývalý spojenec - Smer.

"Vláda Igora Matoviča nezvládla boj s pandémiou a je zodpovedná za tisícky mŕtvych a miliardové škody. Parlament nie je schopný účinne kontrolovať vládu a koaliční partneri nedokážu korigovať neprijateľné konanie premiéra. Preto jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby, v ktorých ľudia dostanú možnosť povedať, kto má ich dôveru a mandát na vyvedenie Slovenska z najväčšej krízy po druhej svetovej vojne," zdôvodnil svoje kroky Pellegrini.

Košom dalo Pellegrinimu viacero strán, zároveň aj Smer. Ten skritizoval aktivitu Pellegriniho, ktorý listom oslovil opozičné strany a navrhol vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Pripomenul, že od začiatku diskusií o referende Smer-SD zdôrazňoval apolitickosť a nadstraníckosť. Pellegriniho krok označil za politický amaterizmus a fiasko. Poukázal na to, že ho odmietli viaceré strany. Návrh bol podľa neho urobený z politickej nedočkavosti a navrhuje pokračovať v diskusii.

Politológ Radoslav Štefančík hovorí pre tvnoviny.sk v prípade Pellegriniho aktivity o politickom kalkule. „Súdnosť a schopnosť kriticky myslieť zatiaľ opúšťa len niektorých diskutérov zo sociálnych sietí, ale nie šéfov mimoparlamentných strán. Všetka úcta, vrátane Tomáša Druckera. Pellegrinimu totiž nejde o nich ani o voličov, on chce len využiť jedinečnú príležitosť, kedy je ľud nahnevaný a frustrovaný, a to nielen z vlastnej životnej situácie, do ktorej sa pre koronavírus dostal, ale rovnako pre tie neustále žabomyšie vojny Igora Matoviča," uviedol pre portál Štefančík.