Má obavy: Cichanovská žiada o pomoc pri bezpečnom návrate do Bieloruska

Bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlana Cichanovská vyzvala medzinárodné organizácie, aby poskytli záruky pre jej bezpečný návrat do vlasti.

Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy sa to uvádza v správe zverejnenej v utorok na Cichanovskej kanáli na sociálnej sieti Telegram. Cichanovská prišla s touto výzvou po rokovaní s veľvyslancami členských krajín EÚ pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktoré sa konalo online v pondelok.

Bieloruské úrady vyhlásili 16. októbra po Cichanovskej medzinárodné pátranie pre výzvy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť štátu. Dňa 21. decembra zasa bieloruská generálna prokuratúra začala trestné konanie proti viacerým členom Koordinačnej rady bieloruskej opozície. Okrem Cichanovskej sa toto konanie týka aj Maryje Kalesnikavovej, Maxima Znaka, Pavlovi Latušku, Voľhy Kavaľkovovej a ďalších. Stíhaní sú pre podozrenie z vytvorenia extrémistickej formácie a jej vedenia.

Správa o požiadavke Cichanovskej na sformulovanie záruk pre jej bezpečný návrat sa objavila v čase, keď sa do Ruska po niekoľko mesiacov trvajúcom liečení v Nemecku vrátil opozičný politik Alexej Navaľnyj. Politológovia si myslia, že návrat Cichanovskej do Bieloruska by momentálne nemal žiadny význam pre posilnenie hnutia odporu proti režimu Alexandra Lukašenka. Bol by podľa nich vhodný vtedy, keď súčasné bieloruské vedenie bude pripravené viesť s opozíciou efektívny dialóg.

Komentátor Franak Viačorka, ktorý je Cichanovskej poradcom pre zahraničnú politiku, podľa spravodajského portálu TUT.by uviedol, že diskusia o tom, ako sa vrátiť z exilu do Bieloruska, sa v jej tíme začala prakticky ihneď, ako vlani v auguste, tesne po prezidentských voľbách, prišla do Vilniusu. Upozornil však, že "v tejto chvíli by návrat Cichanovskej do Bieloruska znamenal automaticky uväznenie". Pripomenul tiež, že Cichanovskej manžel je spolu s ďalšími opozičnými lídrami vo väzení a majú dve deti, z ktorých jedno má špeciálne potreby a vyžaduje si neustálu pozornosť.

Cichanovská kandidovala v prezidentských voľbách po tom, ako ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako uchádzača o kandidatúru jej manžela, známeho blogera a novinára Siarheja Cichanovského, ktorý je od leta väzobne stíhaný. Podľa oficiálne oznámených výsledkov volieb získala Cichanovská iba niečo cez 10 percent hlasov a umiestnila sa na druhom mieste za Lukašenkom. Opozícia však tieto výsledky sčítania hlasov neuznáva.