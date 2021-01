Na horách platí 2. stupeň lavínového nebezpečenstva: Toto predstavuje najväčší problém

Pre utorok je vyhlásený 2. stupeň lavínového nebezpečenstva z 5-dielnej medzinárodnej stupnice.

Ten platí pre všetky pohoria Slovenska. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby na svojej webovej stránke.

Nebezpečné sú najmä záveterné svahy južných a juhovýchodných orientácií, kde sa sypký prachový sneh ukladal najmä do žľabov, múld a terénnych depresií. Najväčší problém teda predstavuje nový, vetrom previaty sneh. Pri miernom lavínovom nebezpečenstve sa neočakáva výskyt veľkých spontánnych lavín. Ich uvoľnenie je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. Dnes sa na horách očakáva slabé sneženie so silnejúcim vetrom, k večeru s víchricou. Tendencia lavínového nebezpečenstva je vplyvom silnejúceho vetra stúpajúca.

V utorok ráno bolo na horách zamračené počasie a hmla so slabým snežením. Za noc pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu. Vplyvom včerajšieho mrazivého a jasného počasia sa snehová pokrývka výrazne nezmenila. Nový sneh je neustále vplyvom severozápadného vetra previevaný na záveterné svahy južných a juhovýchodných orientácií. Keďže stále prevládajú veľmi nízke teploty vzduchu, sneh si zachováva prachový charakter. Vplyvom vetra je miestami sfúkaný do tvrdšej dosky. Pokrývka je preto vo všeobecnosti dobre spevnená. Výnimkou sú strmé záveterné svahy, kde je možné uvolniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Výrazne nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu sa nachádzajú v spodnej vrstve v blízkosti zeme. Táto vrstva by ale nemala predstavovať vážnejší problém, keďže je uložená veľmi hlboko.