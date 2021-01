Na vakcíny čakajú márne: Poľsko pozastavuje očkovanie, plánované dodávky neprišli

Niekoľko nemocníc v Poľsku v pondelok uviedlo, že musia pozastaviť očkovanie po tom, ako nedostali plánované dodávky vakcín. Ide o nemocnice v Krakove, Leszne a Plocku, uviedla agentúra PAP.

Z celkového počtu 360 000 vakcín od firiem Pfizer a BioNTech, ktoré mali v pondelok doraziť do Poľska, dodal výrobca iba 176 000 dávok. Uviedol to Michal Dworczyk, zodpovedný za vakcinačný program v Poľsku. Do tohto pondelka dostalo prvú dávku vakcíny viac ako 475 000 ľudí. Počas očkovania boli uprednostňovaní zdravotníci. Od 25. januára začína Poľsko očkovať aj ostatných obyvateľov, ako prvým budú podávať vakcínu seniorom.

Úrady zmluvu o dodávke vakcíny, ktorú podpísala EK, kritizovali, podľa nich "má ďaleko od dokonalosti". Poľsko analyzuje možnosť zaobstarať si vakcínu samostatne.

Proti vládnym opatreniam v Poľsku, ktoré predĺžilo čiastočný lockdown do konca januára, rastie odpor. Niektorí podnikatelia chcú opatreniam vzdorovať a opäť otvoriť. V pondelok viac ako 100 z nich vrátane majiteľov a prevádzkovateľov barov, reštaurácií, klubov, centier zimných športov a hotelov vyjadrilo svoj úmysel otvoriť prostredníctvom účtu na Twitteri - @otwieramy. Citujú nedávne rozhodnutie správneho súdu, podľa ktorého bol čiastočný lockdown zavedený bez dodržania potrebných postupov a porušil ústavou garantované práva občanov.

V súčasnosti sú v Poľsku hotely a lyžiarske svahy s malými výnimkami uzatvorené. Reštaurácie môžu jedlo iba rozvážať alebo pripravovať na okamžitý odber. Od pondelka sa najmladšie deti mohli vrátiť do škôl, pre firmy však žiadne obmedzenia nezrušili.

"Pre podnikateľov je veľmi náročné vydržať. Veľa rodinných firiem čelí bankrotu," povedal Krzysztof Zuk, regionálny líder Občianskej platformy (PO), najväčšej opozičnej strany v Poľsku. Predstavitelia PO v pondelok zorganizovali početné tlačové konferencie po celej krajine, na ktorých kritizovali neefektívnosť vládnej pomoci pre podnikateľov postihnutých situáciou v súvislosti s koronavírusom.

Avšak premiér Mateusz Morawiecki opätovne vyzval na dodržiavanie opatrení a hrozil trestom za ich porušovanie. "Budeme kontrolovať a presadzovať nariadenia," povedal. "Potrebujeme, aby sa dodržiavali obmedzenia a aby nedošlo k ďalšiemu rozšíreniu vírusu."