Košice sa zapoja do testovania od utorka: Postupne pribudnú aj odberné miesta

Mesto Košice sa zapojí do kontinuálneho dobrovoľného skríningu na ochorenie COVID-19 od utorka (19. 1.), kedy budú mať občania k dispozícii šesť odberných miest zriadených mestom.

Od štvrtkového (21. 1.) popoludnia ich má byť k dispozícii minimálne 60. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Od utorka sa bude možné dať otestovať tak ako počas uplynulých dní v Kulturparku na Kukučínovej ulici, v Amfiteátri a fungovať bude aj odberné miesto vo vstupnom areáli U.S. Steel. Od 9.00 h do 17.00 h sa k nim pripoja aj testovacie miesta na Magistráte mesta Košice na Triede SNP 48/A, v Spoločensko - relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva na Juhu a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici 1/A na sídlisku Nad jazerom. "Od utorka budú mať občania k dispozícii 12 odberných tímov, ktoré zabezpečuje mesto Košice. Takisto je možné využiť aj osem ďalších miest, ktoré prevádzkujú ďalší zriaďovatelia. Odberné miesta aj počty tímov budú pribúdať," uviedol primátor Jaroslav Polaček. Vo štvrtok sa má od 16.00 h do 20.00 h spustiť celomestské testovanie približne na ďalších 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 odberných tímov. Prevažne budú v základných školách a budovách mestských častí. Podľa primátora je cieľom, aby od štvrtka zabezpečili minimálne taký rozsah odberných miest a tímov, aký mali občania k dispozícii počas oboch kôl plošného testovania v tomto roku.

Zminimalizovať čakanie má pomôcť aplikácia eRegistrácia na testovanie, ktorá sa na niektorých odberných miestach skúšala uplynulý víkend. Počas aktuálneho antigénového testovania by už postupne mala byť k dispozícii na všetkých odberných miestach. Ako mesto uvádza, po zaregistrovaní sa na webovej stránke korona.kosice.sk získa záujemca o testovanie overovací kód, po zadaní ktorého vyplní potrebné údaje. "Následne dostane SMS s unikátnym kódom, ktorý musí po príchode na testovacie miesto nahlásiť administratívnemu pracovníkovi. Ten podľa občianskeho preukazu overí údaje," dodáva mesto. Podľa neho je výhodou, že po absolvovaní testu nemusí čakať na jeho výsledok. Spolu s pokynmi ho dostane prostredníctvom SMS.

Mesto Košice zorganizovalo za uplynulé dva týždne dve štvordňové plošné testovania. Počas toho prvého, ktoré sa začalo 8. januára, sa prišlo dať otestovať približne 56.200 ľudí, pričom pozitívny test na nový koronavírus malo takmer 1000 z nich. Viacerí otestovaní mali trvalé bydlisko v okrese Košice-okolie. V rámci druhého plošného testovania, ktoré trvalo od piatka (15. 1.) do pondelka, sa dalo v Košiciach otestovať 30.605 ľudí a z toho malo pozitívny test 552. Pozitivita tak dosiahla 1,8 percenta. Okrem Košíc sa k testovaniu pridali už aj mesto Medzev a niekoľko obcí z okresu Košice-okolie, dokopy vykonali viac ako 2641 testov, pozitivita dosiahla 2,3 percenta.