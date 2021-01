Kozák si už skladá mužstvo: Do Košíc prilákal výrazné meno

Účastník druhej najvyššej futbalovej súťaže FC Košice angažoval 31-ročného ofenzívneho stredopoliara Erika Pačindu.

"Je to aj také splatenie futbalového dlhu voči Košiciam, keďže som tu začínal," uviedol Pačinda pre oficiálnu klubovú stránku. Košický klub nedávno angažoval Jána Kozáka st. na pozíciu športového manažéra s cieľom vybudovať káder, ktorý postúpi do najvyššej slovenskej súťaže.

Pačinda by mal patriť k lídrom mužstva, ktoré je po jesennej časti druhej najvyššej súťaže na 5. mieste a na lídra z Banskej Bystrice stráca 12 bodov. "Dovolím si tvrdiť, že Košice patria do prvej ligy a ja dúfam, že my hráči, ale aj tréneri a klub, urobíme všetko pre to, aby sme tam postúpili čo najskôr," povedal Pačinda, ktorý v nedávnych rokoch obliekal dresy v Dunajskej Strede, Plzni, Kielcoch či Trnave.