Princ zábavných šou: Spoznávate na fotke známeho Čecha?

Charizmatického českého moderátora mali slovenskí diváci možnosť naposledy vidieť v šiestom ročníku speváckej súťaže SuperStar.

Po tom, čo niekoľkokrát veľkolepú šou moderoval, tentoraz zasadol do poroty spolu so štvoricou umeleckých kolegov. Pre svoju výrečnosť dlhodobo pôsobí v Rannej show rádia Evropa 2, odkiaľ jeho kroky smerovali do projektov ako Big Brother či X Factor. Rovnako sa venuje aj speváckej kariére, pochváliť sa môže až šiestimi štúdiovými albumami. Z dueta s Karlom Gottom „Být stále mlád“ z roku 2018 sa stal hit. Viete, kto je na fotke?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odpoveď: Leoš Mareš