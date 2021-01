Hviezda Uhorčíka René Štúr šokuje: Býval som pod mostom!

Vždy pozitívne naladený herec René Štúr (46), ktorého diváci poznajú v úlohe jojkárskeho Uhorčíka, si vyskúšal „čunder“ na vlastnej koži.

Po ukončení strednej školy sa totiž vydal s kamarátmi na dobrodružnú cestu stopom do Nemecka. A že to bol pre umelca skutočne zážitok na celý život, niet pochýb. V cudzom svete sa totiž ocitol bez jedla a bez peňazí.

Z herca dobrodruh! Všestranný umelec René Štúr si zaspomínal na časy minulé a prezradil detaily ako z hororu. V deň ukončenia strednej školy si totiž zbalil veci a s dvoma kamarátmi sa vybral stopom do Nemecka. Hoci to spočiatku vyzeralo ako skvelý nápad, realita bola úplne iná. „Ubytovanie tam stálo 500 mariek (256 eur, pozn. red.) mesačne na osobu, čo bol pre nás nepredstaviteľný peniaz. A tak sme dva mesiace bývali pod mostom. Kúpali sme sa v rieke Isar, raz do týždňa sme zašli do kempu umyť si hlavu. Tam bol sprchový automat - za 2 marky (1 euro) 8 minút teplej vody,“ zaspomínal si herec na svoju cestu v rozhovore pre pravda.sk. „Cez deň sme hľadali robotu a večer sme sa s batohmi túlali po centre. Nakoniec sa nám podarilo nájsť robotu v McDonalde a problém so stravou sme mali vyriešený,“ skonštatoval Štúr s úsmevom. „Zarobili sme aj peniaze a zažili krásne dobrodružstvo,“ uzatvára herec, ktorý v Nemecku prežil nezabudnuteľné dobrodružstvo.