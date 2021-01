Sociálne siete v Poľsku dostanú ráznu stopku: Ich právomoci sa výrazne obmedzia

Poľská vláda pripravuje zákon, ktorý by obmedzil právomoci sociálnych sietí v oblasti mazania príspevkov a blokovania účtov niektorých užívateľov.

Podľa nových pravidiel by takéto kroky bolo možné podniknúť len v prípade, ak by predmetný obsah porušoval poľské zákony. Zákon by mal vstúpiť do platnosti do januára budúceho roka. Oznámila to v piatok poľská vláda, ktorú citovala agentúra AFP.

Na základe pripravovanej legislatívy by používatelia so zmazanými príspevkami či zablokovanými profilmi mohli podať sťažnosť priamo danej sociálnej sieti, ktorá bude na ne musieť reagovať do 24 hodín.

Ak však bude tá-ktorá internetová spoločnosť trvať na svojom rozhodnutí aj po preverení sťažnosti, používateľ bude mať právo odvolať sa na poľskú "radu pre slobodu slova a prejavu", ktorá sa sťažnosťou bude musieť zaoberať do siedmich dní.

Členovia tejto päťčlennej dozornej rady budú vymenúvaní poľským parlamentom na obdobie šiestich rokov, pričom by nemalo ísť o politikov. Voči jej rozhodnutiu sa bude možné odvolať súdnou cestou.

V prípade, že sociálne siete nebudú rešpektovať rozhodnutia poľskej dozornej rady a súdov, bude im hroziť pokuta až do výšky 50 miliónov zlotých (11 miliónov eur).

Takýto zákon bude "garantovať základné práva a slobody poľských občanov na internete," vyjadril sa poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro. Kritizoval pritom skutočnosť, že v súčasnosti sociálne siete ako Facebook a Twitter "samovoľne rozhodujú o tom, aký obsah bude cenzurovaný". Po prijatí nového zákona budú musieť aj títo "globálni hráči" rešpektovať poľské zákony, zdôraznil.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki len pred pár dňami apeloval na EÚ, aby chránila slobodu slova na internete, a zároveň varoval pred "politickou korektnosťou" najpoužívanejších sociálnych sietí.

Vyjadril sa tak tesne po tom, čo minulý týždeň Twitter natrvalo zmazal účet dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa a služba Youtube mu najmenej na týždeň zablokovala jeho kanál. Spoločnosti tieto kroky zdôvodnili rizikom ďalšieho násilia v USA po nedávnom útoku Trumpových stúpencov na budovu Kongresu vo Washingtone.