Cestári varujú vodičov: Jazdu môže skomplikovať poľadovica aj silné sneženie

Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v okolí Bertotoviec.

Na cestách I/18 a I/65 v oblasti Martina sa vytvárajú snehové jazyky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem úsekov R3 Trstená - Tvrdošín a Sedliacka Dubová - Široká, ktoré sú pokryté kašovitým snehom hrúbky do dvoch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu hrúbky do troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica až do desiatich centimetrov.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom do hrúbky jedného až troch centimetrov, HP Herlianske Sedlo do desiatich centimetrov. HP Látky-Prašivá, Chorepa, Zbojská, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Soroška, Dargov, Skýcov, Šútovce, Vyšehrad, Branisko, Biela Hora, Havran, Vernár, Homôlka, Besník sú vlhké až mokré.

Na ceste II/547 Košice-Dargovských hrdinov - Košická Belá (kúpalisko) je poľadovica. Cestári upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Na cestách III. triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi len pre vozidlá nad 3,5 tony. V lokalite Námestovo sa vyskytuje nárazový vietor spolu so silným snežením.