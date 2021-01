Neuveriteľný príbeh z invalidného vozíka až do debutového zápasu v FA Cupe: Anglický mladík inšpiruje svet

Declan Thompson zažil debut snov. V drese Sheffieldu Wednesday si pripísal prvý štart medzi mužmi. A nie hocijaký, ale rovno v prestížnom FA Cupe.

Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by sme nepoznali neuveriteľný príbeh tohto osemnásťročného mladíka.Na svedomí to mala Perthesovova choroba - detské ochorenie, ktoré postihuje boky. Jeho rodičia si vtedy od lekárov vypočuli správy, že mladíkovi nesvitá na rúžovu budúcnosť. Odvtedy absolvoval množstvo operácii a rok bol na invalidnom vozíčku.Declanova túžba ísť za snom bola silnejšia, než predpoklady doktorov. Futbal si totiž zahral aj napriek hendikepu.Vtedy to nebolo o tom, stať sa najväčším futbalistom na svete. Bolo to čisto o tej vášni. Som ten typ, ktorý sa nenechá pred ničím zastaviť," rozrozprával sa mladík.Futbalistu však počas jeho najťažšieho obdobia trápilo jeho okolie.dodal.

Thompson pochádza z futbalovej rodiny, ktorému sa venovali ako jeho otec, tak aj dedko. Práve starý otec Craig vychoval Declana vo futbalovom duchu, pretože otec mal vtedy starosti s vlastnou profesionálnou kariérou. "Dedko ma brával na zápasy, no odkedy dostal infarkt mu nebolo príliš dobre. Avšak nenechal sa tým obplyvniť, tú odolnosť mám od neho," hovorí Declan.



Declan si debutový dres nechá zarámovať a zavesí ho hneď vedľa debutového dresu svojho otca. Srdce mu však počas debutu zlomili prázdne tribúny, na ktorých nemohli byť jeho dva najväčšie vzory. "Keď som bol v akadémii Sheffieldu, ich podpora bola pre mňa vždy hnacím motorom."Posolstvo s ktorým Declan prichádza môže v podobných úspechoch inšpirovať ľudí naprieč celým svetom.