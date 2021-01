Trump sa utápa v sebaľútosti, opúšťajú ho tí najvernejší: Proti svojmu prezidentovi sa postavil aj syn Slováka!

Takto si dosluhujúci americký prezident svoje posledné dni v úrade nepredstavoval.

Po prehratých voľbách mu zostali len oči pre plač! Teraz ho bude čakať súdny proces v Senáte a ešte predtým potupný odchod z Bieleho domu. Navyše, na poslednú chvíľu sa od neho odvracajú mnohí z jeho najbližších. Keďže vidia, že Trumpova loď ide ku dnu, nechcú s ním byť už viac spájaní! Ďalších spojencov si nahnevaný prezident odháňa aj sám.

Podľa novinárov, ktorí majú dobré kontakty v Bielom dome, je Trump psychicky na konci. Podľa jedného z nich sa „motá v kruhu sebaľútosti“. Podľa druhého si v náhlom zdesení uvedomuje, že už „nemá nikoho, kto by sa zaňho postavil“.

V stredu sa Trump oboril už aj na svojho osobného právnika Rudyho Giulianiho. Ten nesplnil zadanie, aby pomocou právnych fínt znemožnil schválenie výsledkov volieb, a tak mu prezident odmieta zaplatiť! Nejde pritom o malú sumu. Giuliani mal údajne dostať za každý jeden deň povolebnej právnej bitky 20-tisíc dolárov!

Trump rozhodne nemá prečo mať dobrú náladu. Demokrati v stredu večer presadili v Snemovni reprezentantov jeho impeachment, a to aj s pomocou desiatich republikánov. Stal sa tak vôbec prvým prezidentom v americkej histórii, proti ktorému sa tento krajný prostriedok využil hneď dvakrát! Medzi desiatimi odvážnymi republikánmi, ktorí sa postavili proti „svojmu“ prezidentovi, bol aj John Katko, ktorého otec pochádza zo Slovenska. Trumpove šokujúce vyhlásenia pred minulotýždňovým útokom na Kongres Katko v rozprave označil za „priamy útok na americkú demokraciu“.

Viacerí demokratickí poslanci hovorili o tom, ako sa museli skrývať pred krvilačným davom rozvášnených Trumpových stúpencov. Vychádzajúca hviezda demokratov Alexandria Ocasio-Cortez sa podľa vlastných slov už lúčila so životom. Keď sa dostala do tesnej blízkosti útočníkov, myslela si, že sú to jej posledné momenty na tomto svete!

Samotný Trump sa v stredu, krátko po tom, ako v Snemovni prešiel impeachment, začal zrazu kajať. Zrejme si tak už chystá pôdu na veľkú právnu bitku, ktorá ho teraz čaká.

„Násilie a vandalizmus nemáajú absolútne žiadne miesto v našej krajine ani v našom hnutí,“ vyhlásil zrazu prezident. Ešte minulý týždeň, krátko predtým, ako dav jeho stúpencov vzal útokom Kapitol, však rečnil celkom inak. „Budeme pochodovať na Kapitol a budeme sa usmievať na našich hrdinských senátorov a kongresmanov. No, na niektorých z nich sa nebudeme, pretože keď si berieme späť našu krajinu, nemôžeme ukázať našu slabosť!“ podnecoval Trump násilnosti, ktoré sa krátko nato strhli. „Musíte ukázať svoju silu, musíte byť silní!“ burcoval dav len pár minút pred udalosťami, ktoré šokovali celý svet.

Právna bitka v Senáte bude veľmi komplikovaná a zrejme sa bude aj dlho naťahovať. V každom prípade, z procesných dôvodov sa nemôže začať skôr ako 19. januára, teda len jeden deň pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Joea Bidena.