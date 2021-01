Fotohádanka: Spoznáte na fotke hviezdnu porotkyňu?

Vysmiate dievčatko na fotke už od detstva rado spievalo.

V roku 2009 sa zúčastnilo na súťaži Česko Slovenská SuperStar, kde vďaka sympatiám u divákov a poroty postúpilo až do finále. O 11 rokov neskôr sa do spomínanej súťaže vrátilo, ale už so statusom uznávanej speváčky v úlohe porotkyne.

Okrem iného sa speváčke podarilo zapracovať na svojej hudbe a speve aj v NYC. Jej súčasným partnerom je uzbecký zápasník MMA Machmud Muradov. Zamilovanej dvojici sa v máji minulého roka narodila aj roztomilá dcérka Rumia. Vedeli ste o koho ide?