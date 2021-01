Matematik Kollár vie, či na Slovensku zaberá lockdown: Pravda o tom, kam naša krajina speje

Prísnejší lockdown zaberá, menej prísny nie. Na sociálnej sieti na to upozornil matematik Richard Kollár. Z iných krajín je podľa neho vidieť, že ak sa skoro uvoľnia protipandemické opatrenia, teda skôr ako klesneme dostatočne nízko, aby mohli fungovať iné nástroje, tak sa pôjde opäť hore a bude to zase ťažké zastavovať.

"Väčšinou prichádza vrchol okolo desiatich dní po zavedení adekvátne prísnych opatrení. Je to tak aj u nás, čo je skvelé. Vďaka nečinnosti orgánov síce výrazne meškáme za susedmi - Rakúskom, Poľskom či Maďarskom, ale nie sme úplne poslední," skonštatoval matematik.

Za potrebné považuje intenzívne využívať dostupné efektívne nástroje ako frekventované testovanie tam, kde je to potrebné, trasovanie a aktívne vyhľadávanie ohnísk, aby bolo známe, kde intenzívne testovať. "Súčasné opatrenia musíme udržať ešte pár týždňov. V najväčších ohniskách, či sú to už okresy, obce, mestá, mestské štvrte, osady či ubytovne, väznice, závody treba veľmi intenzívne testovať, inde posilniť kapacitu a dostupnosť mobilných odberových miest (MOM)," uviedol Kollár. Pozitivita antigénných testov je podľa neho prvý ukazovateľ, ktorý ukazuje zmenu oveľa skôr ako ostatné indikátory (pri dostatočnej úrovni testovania), nasleduje pozitivita PCR testov a až s ňou alebo po nej prichádza počet aktívnych prípadov, prípadne incidencia.

Predpokladá, že nemocniciam na Slovensku by sa mohlo "viac uľaviť" už zhruba o týždeň, teda asi o desať dní skôr, ako sme očakávali. Už vo štvrtok by však mali pozorovať spomalenie zhoršovania sa situácie. "Táto vlna bude ešte chvíľu trvať, ale už vidíme jej vrch," povedal Kollár. Zatiaľ sa podľa neho nenaplnili hrozby spojené so silvestrovskými oslavami. Ako však podotkol, ešte to nie je možné úplne potvrdiť, treba počkať ešte týždeň na úplne potvrdenie trendu. "Je možné a pravdepodobné, že ľudia zobrali epidemiologickú situáciu vážne a vypočuli vo veľkej miere odporúčania, ktoré dostávali z médií. Je to výborná správa, lebo hovorí o tom, že správanie sa ľudí stále vieme dostatočne ovplyvniť, keď je situácia zlá," vysvetlil matematik.

Pripomenul, že ak teraz ľudia nevytrvajú, premárni sa príležitosť zlepšiť si pandemickú situáciu na Slovensku tak, aby sa odvrátili najväčšie hrozby. Ak sa podarí zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 najrizikovejšie skupiny čo najskôr, tak podľa Kollára bude mať Slovensko to najhoršie za sebou, ak nové mutácie vírusu neprinesú horšiu skazu.