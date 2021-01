Exsuperstáristka Zdenka Predná si pochvaľuje bývanie v malebnom mestečku: Žiť v Bratislave by som už asi nevedela

„Žiť v Bratislave by som už asi nevedela,“ priznáva speváčka Zdenka Predná (36), ktorá zakotvila spolu s manželom, hudobníkom Oskarom Rózsom (46) vo svojej rodnej Banskej Štiavnici.

O zamatovom hlase z prvej série SuperStar nebolo dlho v médiách počuť. Zdenka sa medzičasom stala mamou dvoch synov Oskara (5) a Eliáša (3) a o svoje súkromie sa nechcela deliť. Nám však porozprávala, ako vyzerá jej dnešný život v malebnom mestečku, či jej nechýba rušný spoločenský život.

Dlho o vás v médiách nebolo počuť. Ako sa máte?

Ďakujem, mám sa výborne. Užívame si s rodinkou už asi ôsmy rok nádhery a úskalia Banskej Štiavnice a momentálnej celosvetovej situácie. Čo sa týka mojej absencie v médiách, tá išla ruka v ruke s nástupom do novej úlohy matky a v tom čase som sa nechcela o svoje súkromie deliť s verejnosťou. A celkom samozrejme išli bokom aj ostatné veci, ktoré sa týkajú hudby a koncertov.

Ako prežívate dlhé mesiace pandémie?

Zle, ale znášame to dobre. (smiech)

So svojím manželom a s deťmi ste sa usadili v rodnej Banskej Štiavnici. Prečo ste sa rozhodli zakotviť práve tam?

Tak ono sa to celé stalo samo. (smiech) Oskar sa presťahoval do Štiavnice ešte predtým, ako sme sa spoznali, a ja som sa tam vrátila ako do svojho rodného mesta. Dlho som premýšľala o tom, že sa musím vrátiť späť. Nebolo inej cesty. Tu zo mňa vždy opadol všetok stres a maniere veľkomesta. Tak som si povedala, že prežijem život najkrajšie, ako viem. V Štiavnici má človek pravdivý pocit, že toho až tak veľa ku šťastiu nepotrebuje.