Polícia pátra po sexi mladíkovi, ženy z fotky šalejú: Jeden nadržaný komentár za druhým

Pamätáte si ešte na sexi väzňa, z ktorého šalel celý svet?

Policajná fotka Jeremyho Meeksa v roku 2014 obletela internet a spôsobila, že po prepustení spoza mreží dostal ponuky robiť modela a zbalil miliardárku. Rozprávkový príbeh sa teraz môže opakovať.

Fešný previnilec sa tentokrát objavil v hľadáčiku mužov zákona v austrálskom štáte Viktória. Po Jessovi Mabiliovi (28) pátra polícia, pretože sa vyhýba súdnym príkazom. Polícia zverejnila na Facebooku fotku s prosbou o pomoc pri jeho dolapení. Informovala, že mladík má približne 185 centimetrov, strednú postavu, modré oči a tmavé vlasy. Čo sa spustilo, muži zákona asi nečakali! Pod fotkou sa začali množiť komentáre žien, ktoré očaril Jessov výzor.

,,Môže sa schovať u mňa,“ napísala jedna komentujúca. ,,Dúfam, že ho nájdem na Tinderi skôr, ako ho vypátra polícia,“ dodala ďalšia. ,,Keby som tak mala o 40 rokov menej,“ zažartovala seniorka. ,,Myslela som si, že je to fotka nejakého herca z Twilightu,“ napísala žena. ,,Odsúdený za to, že ukradol srdce slobodným mamičkám na Facebooku,“ zaklincovala ďalšia komentujúca.

Nuž, ktovie, či Jessa nájde skôr polícia alebo náruživé fanúšičky. On si z pátrania zjavne ťažkú hlavu nerobí, pretože ho zdieľal na svojom facebookovom profile. Portál Daily Mail pripomína, aký rozprávkový život čakal po prepustení amerického sexi väzňa Jeremyho Meeksa. Keď si odsedel niečo vyše dvoch rokov za držanie zbrane a bránenie zatknutiu, podpísal modelingový kontrakt. Oblečenie predvádzal v Miláne aj New Yorku, jeho cena na trhu sa vyšplhala na 7 miliónov dolárov. Bol pozvaný napríklad aj do francúzskeho Cannes, kde sa prešiel po červenom koberci spolu s celebritami.