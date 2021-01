Sestrička to po nahromadení mŕtvol s COVID-19 nevydržala: Poriadny náklad popieračom!

Zdravotná sestra v prvej línii veľmi dobre vie, akým silným súperom je koronavírus. Keď musela v priebehu dvoch dní zazipsovať štyroch svojich pacientov do čierneho vreca, už to nevydržala. Slová, ktoré vás zasiahnu.

Ako uvádza portál Mirror, vyčerpaná zdravotná sestra Ameera Sheikh (28) zachraňuje životy pacientov nakazených COVID-19 na jednej z najviac vyťažených londýnskych jednotiek intenzívnej starostlivosti. Službu, počas ktorej si mohla aspoň na chvíľku vydýchnuť, nezažila už veľmi dlho a pravdepodobne sa tak skoro ani nestane. Ameera musela dať svoje pocity zo seba von.

Prehovorila o tom, ako nemôže spávať, pretože ju celá situácia nesmierne ťaží. „Sme na nohách 13 alebo 14 hodín denne a stále sme v pohybe. Zle spávam, pretože nočných môr je až príliš veľa,“ priznáva zdravotná sestra a dodáva, že sa jej v mysli premietajú všetky slová jej chorých pacientov.

Ameera hovorí o tom, že situácia v nemocniciach je zúfalá a zdravotníci melú z posledného. „Prosím, neporušujte pravidlá. Pracovala som v zámorí v menej rozvinutých krajinách, kde nemajú také zdroje ako my a to, čo sa deje teraz, mi tieto skúsenosti pripomína. Smrť tam bola všade naokolo a teraz je tá smrť všade okolo nás. A každý deň je rovnako zlý ako ten nasledujúci. Niektoré dni je to také intenzívne. Vo vnútri vám je tak zle, že nedokážete vypiť ani pohár vody,“ opisuje svoje pocity Ameera, ktorá je zdravotníčkou už 12 rokov.

Napriek tomu, že ľudia porušujú opatrenia, musí zostať profesionálna. „Niektorí majú veľké šťastie, že COVID nezažili. Musia si uvedomiť, že svet sa netočí okolo nich. Na tomto svete žijú aj ďalší ľudia a veľa z nich zomrelo, pretože sa iní rozhodli nenosiť rúško, alebo si chceli vyraziť so svojimi kamarátmi. Niektorí neveria, že COVID-19 vôbec existuje,“ priznáva Ameera.

Podľa nej niektorí pacienti s koronavírusom pripúšťajú, že porušili opatrenia a je im to ľúto, avšak mnohým to je úplne jedno. "Niektorí sú veľmi chorí, ale popierajú, že by vôbec mali COVID,“ povedala zdravotná sestra a pristavila sa aj pri skupinách na sociálnych sieťach, ktoré koronavírus popierajú. „Kedy si uvedomia, o čo v skutočnosti ide? Keď stratia niekoho, koho milujú? Žiadny človek z týchto skupín nikdy nezazipsuje vak, v ktorom je obeť. Lekári a zdravotné sestry riskujú svoje životy pri liečbe pacientov každý deň,“ odkazuje im.

„Pre tento vírus som stratila som priateľov a kolegov a máme lekárov pracujúcich v červených zónach, ktorí sa vrátili z dôchodku alebo sú zdravotne zraniteľní,“ opisuje situáciu v nemocniciach a dodáva, že nie raz jej prišla sms s prosbou, aby sa vrátila do práce aj mimo služby, pretože musí niekoho vymeniť. Zdravotná sestra na záver dodáva, že zdravotníci s napätím čakajú na to, kedy sa dostanú na rad a pichnú im vakcínu proti COVID-19. Nový zmutovaný koronavírus podľa nej naháňa zdravotníkom strach ešte viac.