Američania prehovorili, väčšina je za okamžité odvolanie Trumpa: Prišiel o mnoho prívržencov

Okamžité odvolanie dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa z funkcie požaduje 57 percent Američanov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý počas štvrtku a piatku vykonali agentúra Reuters a inštitút Ipsos.

Približne 30 percent opýtaných uviedlo, že Trumpa by mali odvolať na základe 25. dodatku americkej ústavy. Ďalších 14 percent tvrdí, že Kongres by mal Trumpa odvolať prostredníctvom ústavnej žaloby a 13 percent odpovedalo, že Trump by mal jednoducho odstúpiť sám.

Väčšinu opýtaných, ktorí sú za bezodkladné odvolanie Trumpa, ktorého funkčné obdobie sa končí 20. januára, tvoria voliči Demokratickej strany. Ako však píše Reuters, po tom, čo Trump svojich stúpencov vyzýval na demonštrácie, ktoré tento týždeň následne eskalovali a spôsobili smrť viacerých osôb, stúpol i počet republikánov, ktorí schvaľujú Trumpov predčasný odchod z úradu.

Sedem z desiatich ľudí, ktorí Trumpa volili v novembrových prezidentských voľbách, sa vyslovili proti násilnostiam, ktoré vyvolali Trumpovi prívrženci, ktorí v stredu vtrhli do budovy amerického Kongresu, keď tam mali členovia oboch jeho komôr oficiálne potvrdiť volebné víťazstvo demokrata Joea Bidena.

Takmer 70 percent účastníkov prieskumu takisto odsúdilo Trumpovo konanie, keď ešte predtým, než jeho podporovatelia vtrhli do Kapitolu, ich povzbudzoval, aby sa vydali na pochod smerom k sídlu Kongresu. Nepokoje, ktoré dav výtržníkov vyvolal, podporilo v prieskume 12 percent osôb. Účastníkov tohto incidentu však až 79 percent opýtaných, vrátane dvoch tretín republikánov a Trumpových voličov, označilo za "kriminálnikov" či "hlupákov". Ako patriotov ich vnímalo len päť percent ľudí.

Prieskum Reuters/Ipsos sa konal online v angličtine naprieč Spojenými štátmi a zúčastnilo sa na ňom 1005 dospelých Američanov vrátane 339 osôb, ktoré uviedli, že vo voľbách z 3. novembra hlasovali za Trumpa. Štatistická odchýlka tohto prieskumu predstavuje štyri percentuálne body.

Lídri Demokratickej strany v Kongrese sa chcú v pondelok pokúsiť obžalovať Trumpa už druhýkrát počas jeho pôsobenia v Bielom dome. "Ak prezident (Trump) neodíde z úradu okamžite a dobrovoľne, Kongres pristúpi k našim krokom," povedala vo vyhlásení predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Impeachment zatiaľ podporuje iba málo republikánov, hoci aj oni verejne a dôrazne odsúdili Trumpovo správanie.