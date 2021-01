Tušíte, odkiaľ sú výrobky, ktoré kupujete?

Mali by sme sa o to zaujímať. Pretože produkty našich lokálnych výrobcov a slovenských pestovateľov, ktoré nájdeme v Kauflande, sú kvalitné a čerstvé. Regionálne výrobky v sebe nesú rozmanité chute regiónu a pochádzajú z okolia. Ovocie a zelenina vypestovaná u nás zasa chutí a vonia domovom.

Priznajme si, my Slováci vieme byť hrdí patrioti. Pravidelne pri majstrovstvách sveta v hokeji – keď naši vyhrávajú. Alebo keď držíme palce našej lyžiarskej reprezentantke. No oplatí sa byť rovnakým lokálpatriotom aj pri nákupoch. Mali by sme si všímať, odkiaľ pochádzajú produkty, ktoré si vkladáme do nákupného koša. Jednoducho preto, aby sme tiež podporili našich - domácich výrobcov a pestovateľov.

Veľká šanca pre malých podnikateľov

„Už v roku 2017 sme odštartovali projekt podpory lokálnych dodávateľov a ponúkli sme im príležitosť obohatiť náš sortiment typickými výrobkami pre ich región. Ide predovšetkým o menších producentov, ktorí by nezvládli zásobovať celú obchodnú sieť. Zato však môžu dodávať svoj tovar do niekoľkých predajní v ich okolí,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland, a dodáva: „Neponúkame im len odbyt, ale snažíme sa im pomôcť aj poradenstvom a prezentáciou výrobkov v špeciálne označených regáloch.“

Na pultoch predajní postupne pribudli typické regionálne produkty ako žinčica či bryndza, ale aj pivo, víno, cestoviny, med, v hlavnom meste tradičné bratislavské rožky a kopa iných dobrôt. V sortimente reťazca ich nájdete pod označením Z našich regiónov. Tieto výrobky sú nielen kvalitné, ale aj zaručene čerstvé, pretože do najbližšej predajne to nemajú ďaleko. Do 67 predajní Kauflandu aktuálne dodáva svoj tovar až 89 lokálnych dodávateľov. Reťazec sortiment stále rozširuje a hľadá ďalších dodávateľov pre spoluprácu. Takúto pomocnú ruku v dnešnej ekonomicky zložitej dobe malí podnikatelia veľmi oceňujú.

„Dlhodobé obchodné vzťahy s lokálnymi dodávateľmi chceme naďalej rozvíjať. Niektorí z nich dokonca prerástli hranice regiónu. Partnerstvo s Kauflandom im umožnilo uskutočniť potrebné investície, vďaka ktorým rozšírili výrobné kapacity a stali sa významnými producentmi s celoslovenskou pôsobnosťou,“ dodáva L. Vargová.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Voňavá paradajka a úspešné príbehy

Aj vy máte radi tú jedinečnú chuť voňavej paradajky, ktorú si odtrhnete z kríka v záhrade? Alebo ten pocit, keď zahryznete do šťavnatého jablka, ktoré ste si vzali priamo zo stromu? Podobné chuťové zážitky si môžeme dopriať, ak si vyberieme čerstvé ovocie a zeleninu v Kauflande. Zaujímajme sa, ktoré z nich vypestovali naši farmári. Skrýva sa za nimi kus poctivej práce a dlhoročných skúseností.

Už šiesty rok reťazec odoberá ovocie a zeleninu od piatich veľkoobchodníkov, ktorí združujú viac ako dve stovky slovenských pestovateľov. V uplynulom obchodnom roku zákazníkom ponúkol vyše 38 miliónov kilogramov ovocia a zeleniny! V rečí čísel to znamená 30-percentný podiel z celkového ponúkaného množstva.

Hovorí sa, že dobrá spolupráca prináša šťavnaté ovocie. Spolupráca s reťazcom píše aj krásne a úspešné príbehy. Vďaka nej sa napríklad domácemu pestovateľovi šalátových uhoriek podarilo zdvojnásobiť pestovateľskú plochu a dnes exportuje tovar aj do predajní v susednom Česku. Medzi jeho dodávateľmi je aj prvý slovenský pestovateľ húb shiitake.

Možno si to nie vždy uvedomujeme, ale o takýchto úspešných príbehoch môžeme rozhodnúť aj my. Ako? Tým, že budeme lokálpatrioti nielen pri majstrovstvách sveta v hokeji, ale aj pri nakupovaní. Tým, že sa budeme zaujímať o to, kto vyrobil naše obľúbené výrobky. Všímajme si, zaujímajme sa. Nestačí len rozprávať – rozhodujú činy.