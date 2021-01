Nezastavila ho ani korona! Spevák Robo Opatovský aj počas pandémie tvorí nové piesne, nakrúca klipy a ani náhodou neplánuje poľaviť. Už v januári sa môžu jeho fanúšikovia tešiť na nový videoklip ku skladbe Blázon. Silný a krásny text z pera Oľgy Záblackej je pokračovaním ku skladbe Keď muž miluje ženu, no kým tá sa nesie v romantickom duchu, pieseň Blázon je o tvrdej realite a hovorí o nevere. A keďže Opatovský pri svojej tvorbe čerpá zo života, boli sme zvedaví, či by aj on sám odpustil neveru. Obľúbený spevák v tom má jasno!