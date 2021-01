V Banskej Bystrici si polepšia cestujúci MHD: Zastávky zrekonštruujú za vyše 800-tisíc

Mesto Banská Bystrica plánuje tento rok zrekonštruovať deväť zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) a regionálnej dopravy.

Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota zákazky je 686 753,10 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo vrátane dane predstavuje 824 103,72 eura. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, mesto zastávky obnoví hlavne vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov vo výške 740-tisíc eur. Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu svoje ponuky posielať do 12. januára do 10:00.

„Tento rok komplexne zrekonštruujeme a zmodernizujeme deväť frekventovaných autobusových zastávok, kde dochádza často k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy. V súčasnosti je projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa,“ objasnila hovorkyňa s tým, že projekt počíta s vybudovaním betónových pruhov, rekonštrukciou chodníkov s bezbariérovou úpravou či osadením lavičiek a prístreškov. Samospráva myslí aj na vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich či osvietenie priechodov pre chodcov.

Komplexná rekonštrukcia sa dotkne zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy i prímestské spoje. Ide o zastávky pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, troch zastávok na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dvoch zastávok na Rudohorskej ulici, autobusovej zastávky pri Úsvite v smere na Fončordu, v Lazovnej a Tajovského ulici v smere do mesta. Stavbou majú byť podľa podkladov verejného obstarávania zasiahnuté aj niektoré inžinierske siete, ktorých úprava je súčasťou stavby.