Najdrsnejšia kritika z úst Rašiho: Krajčí to schytal aj s úrokmi, poslanec vytiahol úplne všetko

Najväčším problémom slovenského zdravotníctva v roku 2020 bola zmena vlády a nástup nového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). V bilancii stavu slovenského zdravotníctva počas minulého roka to pre TASR povedal nezaradený poslanec Richard Raši z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.

Člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo tvrdí, že Krajčí sa ukázal ako absolútne nekompetentný manažér, ktorý nevie riadiť tento rezort. "V čase, keď by mala byť na čele rezortu jedna silná osobnosť, ktorá má jasný plán a dáva jasné pokyny a pravidlá, tak máme ministra, ktorý sa odmieta stretávať so všetkými relevantnými hráčmi na slovenskom zdravotníckom trhu. Nestretáva sa so zástupcami sestier, nemocníc, lekárov, ambulantného sektora," komentoval s dôvetkom, že riešenie pandémie sa realizuje chaoticky z dôvodu, že Krajčí všetkých ignoruje.

Za najväčšie sklamanie Raši považuje personálne nominácie ministra zdravotníctva do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do jednotlivých nemocníc. "Nemôže sa stať že Transparency International Slovensko vyhlási, že výberové konanie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne na generálneho riaditeľa bolo typickým príkladom, ako sa to robiť nemá," povedal s tým, že práve personálne nominácie boli podľa jeho názoru najväčším sklamaním a zároveň najväčšou hanbou ministra zdravotníctva.

Kritizoval výmenu bývalého riaditeľa Národného ústavu detských chorôb Ladislava Kuželu za terajšieho šéfa nemocnice Petra Magáta, keď podľa slov Rašiho nahradil dlhoročného lekára a manažéra s obrovskými skúsenosťami v zdravotníctve lesník. "Nemôže sa stať, že v Košiciach nahradí lekárov manažérov človek, ktorý v živote nebol v zdravotníckom zariadení v inej pozícii ako pacient. Nemôže sa stať, že riaditeľom nemocnice v čase pandémie sa v Trenčíne stane výsadkár, a nemôže sa stať, že dajú tak neschopného riaditeľa do Popradu, že sa proti nemu vzbúrila nielen celá nemocnica, ale celé mesto," zdôraznil.

Najpozitívnejšom zmenou v slovenskom zdravotníctve za minulý rok bolo podľa Rašiho to, že všetci lekári, sestry, ostatný zdravotnícky personál, ambulantní poskytovatelia, pracovníci v nemocniciach či na pracoviskách spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa zapojili do boja proti pandémii nového koronavírusu.

"Túto pandémiu napriek tomu, že im Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vôbec nepomáha, zvládajú. Naozaj nedostávajú pokyny, ktoré by dostávať mali. Nemajú podporu zo strany MZ SR," dodal Raši s tým, že MZ SR podľa neho nedodržiava pandemický plán.