Zlé správy pre rodičov: Poprad zatvára svoje materské školy až do odvolania

Mesto Poprad zatvára materské školy (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od štvrtka (7. 1.) až do odvolania aj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v meste.

Informuje o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že pre kritickú infraštruktúru bude otvorená len MŠ Okružná ulica, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ Francisciho ulica.

Ministerstvo školstva navrhuje, aby od 4. januára materské školy pokračovali v režime, v ktorom sú buď uzatvorené, alebo fungujú len pre kritickú infraštruktúru. Mesto priblížilo, že pod kritickou infraštruktúrou rozumieme rodičov, ktorí sú v prvej línii. Ide teda o zdravotníkov, pracovníkov v oblasti energetiky a podporných služieb, zamestnancov DSS, hasičov, policajtov, vojakov, cestárov, osoby zabezpečujúce odvoz odpadu a ďalších.

"Zákonní zástupcovia z kritickej infraštruktúry nahlásia záujem umiestniť svoje dieťa do MŠ Okružná ulica svojej kmeňovej materskej škole do 6. januára do 12.00 h. Kmeňová MŠ nahlási počty detí do 6. januára do 15.00 h vedeniu ZŠ s MŠ Francisciho ulica," ozrejmila radnica.