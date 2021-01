V Nitre nezostane kameň na kameni: Dočkajú sa pod Zoborom okrem nového trénera aj Róberta Vitteka?

Výrazné zmeny pod Zoborom! Futbalová Nitra vbehla včera do zimnej prípravy s novým nemeckým prevádzkovateľom, trénerom, realizačným tímom i sextetom hráčov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii ktorým sa v závere uplynulého roka skončili zmluvy a klub na ich predĺženie nepristúpil.



Včerajší prvý tréning bol už pod dohľadom nového trénera Michala Ščasného. Ten viedol predtým Spartak Trnava i Senicu. „Sedel som s nemeckým investorom i vedením Nitry. Predložili mi svoju víziu, ktorá sa mi zdala zaujímavá. Dohodli sme sa. Presvedčilo ma, že by to malo v klube fungovať už bez finančných problémov, ktoré sa vyskytli v minulosti. Takisto z pohľadu budúcnosti ma teší, že Nitra bude dávať priestor aj mladým hráčom. Teraz však potrebujeme získať hotových borcov, aby sme nemali starosti so záchranou,“ povedal Ščasný pre Nový Čas.

V tíme ostáva reprezentačný brankár slovenskej dvadsaťjednotky Dávid Šípoš, ktorý bol minulý mesiac na pokraji odchodu. Káder doplní šesť nových hráčov, väčšinou z Nemecka.Príprava je extrémne krátka. Musíme poskladať tím, aby bol kvalitný a aby sme sa vyhli boju o ligovú existenciu. Umiestenie v prvej šestke by bolo krásne, no musíme sa na to pozerať reálne.“ O vstupe nemeckej investičnej skupiny do nitrianskeho klubu sa šuškalo už v lete. Teraz sa povráva, že ponuku na športového riaditeľa Nitry mal dostať Róbert Vittek.odvetil Ščasný. Takého športového riaditeľa by však s radosťou privítal asi každý tréner. „

ODCHODY

Oliver Podhorin, Michal Faško, Timotej Záhumenský, Daniel Junio Jesus, Matteo Olivero, Matúš Kunik, Nikola Gatarič, Martin Adamec, Wallace Bonilha

PRÍCHODY

Vitus Scheithauer, Yanni Regäsel, Tomáš Hambálek, Sina Kurt, Oliver Bias, Maximilian Berwein