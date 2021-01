Za plyn i elektrinu zaplatíme menej: Koľko ušetríme na energiách?

Na začiatok roka dobrá správa: za energie už od januára zaplatíme menej.

Zníženie cien sa týka elektriny i plynu a presná výška úspory závisí od toho, aký typ energie a či jeden, alebo dva typy na všetko využívate. Odborníci však upozorňujú, že kvôli oveľa častejšiemu výskytu práce doma vďaka home officu, dištančnému vyučovaniu alebo aj karanténe kvôli korone, a tým teda aj vyššej spotrebe, rozdiel nakoniec nemusíme ani pocítiť.

Elektrina

V predposledný decembrový deň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdil zlacnenie elektriny pre domácnosti. Bežné domácnosti podľa ÚRSO celkovo ušetria ročne priemerne necelých 23 € v porovnaní s rokom 2020 a domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, vyše 45 eur za rok. Zníženie cien potvrdzuje aj jeden z významných dodávateľov. „Domácnosť v klasickom byte, ktorá v roku 2020 platila 50 eur mesačne, by mala ušetriť 20 eur ročne,“ uviedla Michaela Dobošová zo Západoslovenskej energetiky.





Koľko ušetríte

Väčší byt alebo menší dom, kde sa elektrina nevyužíva na kúrenie a ohrev vody (sadzba DD2): vaša ročná spotreba elektriny je 3 000 kWh elektriny, mesačná zálohová platba 50 eur, ročne 600 eur za rok; ročná úspora približne 20 eur.

Malý byt, kde sa elektrina nevyužíva na kúrenie a ohrev vody (sadzba DD1): platba cca 165 eur za rok, čiže ročná úspora bude približne 6,50 eur.

Zmeny v cenách plynu Otvoriť galériu Ceny za teplo a varenie nás budúci rok potešia. Zdroj: iStock

Domácnosti, ktoré využívajú zemný plyn aj na vykurovanie, ušetria 125 eur ročne. Môže za to fakt, že ÚRSO ceny za dodávku plynu pre domácnosti znížil od 21 % do 27 %. Cena za distribúciu plynu však tvorí len 33,6 % koncovej ceny, čo znamená, že v peňaženke to pocítime menej výrazne.

Koľko ušetríte

Dôležitá časť rozpočtu Otvoriť galériu Eva Sadovská, analytička WOOD & Company Zdroj: iglu

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Náklady na elektrinu, plyn a teplo ukrajujú slovenským domácnostiam až 10 % z ich rodinných rozpočtov. Akékoľvek zlacnenie je u Slovákov a Sloveniek určite vítané. V prípade niektorých domácností môže ísť o úsporu desiatok eur ročne. Na druhej strane v súčasnosti trávime viac času doma - home office, dištančné vzdelávanie, ale aj celkovo kvôli obmedzeniu mobility - a teda aj spotreba elektriny, plynu a v zime aj tepla môže byť v mnohých domácnostiach vyššia. A tak sa môže stať, že cena síce bude nižšia, ale kvôli vyššej spotrebe budú celkové výdavky rodín na energie porovnateľné.

Počkajte na prvé vyúčtovanie

Nové cenníky platia od 1. 1. 2021 a budú automaticky zohľadnené vo vyúčtovaní. Vyúčtovanie elektrickej energie sa realizuje u zákazníka raz ročne, následne mu je nastavený nový harmonogram platieb, ktorý zohľadní jeho predpokladanú úsporu a aj nové nižšie ceny elektriny. Ak máte vyúčtovanie napríklad v máji, vo vyúčtovaní vám bude spätne zohľadnená nová nižšia cena elektriny (platná od 1. januára) a zároveň vám dodávateľ nastaví aj nový harmonogram platieb, zohľadňujúci predpokladanú spotrebu a nové nižšie ceny elektriny.





Kedy zmeniť nastavenie platby

Trvalý príkaz v banke, prípadne súhlas s inkasom si preto treba zmeniť až po tomto vyúčtovaní.





