Najšťastnejšia rekordmanka na svete? Niekto nenašiel ešte ani jeden štvorlístok, Danka ich má už.... To je ohromné!

Niekto zbiera poštové známky, iný historické mince či papierové obrúsky. Nájdu sa však aj koničkári, ktorých zberateľská vášeň je jedinečná.

Patrí k nim i Danka Hájeková (61) z bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. S neuveriteľne bohatou zbierkou 20 000 štvorlístkov ju minulý rok zapísali do Knihy slovenských rekordov. Otvoriť galériu Danka pokračuje v zbieraní štvorlístkov, zatiaľ posledné našla pred Silvestrom. Zdroj: archív Danka Hájeková

Nový Čas zaujímalo, ako sa k tomu dostala a či jej prinášajú šťastie aj v súkromnom živote. Niektorým ľuďom sa za celý život nepodarí nájsť ani jeden štvorlístok, ale Danka ich už má vyše 21-tisíc. „Najviac som našla v trávnatých plochách Karlovej Vsi. V apríli som ich za hodinu odtrhla vyše 130! Môj slabší zrak vyvažuje schopnosť ľahko si ich všimnúť,“ prezradila Danka. Štvorlístky si zamilovala už v detstve, keď dostala retiazku s príveskom tejto krehkej rastlinky.

Svoju jedinečnú zbierku začala však počítať až v roku 2005. Prvýkrát sa do Knihy slovenských rekordov zapísala o päť rokov neskôr, keď ich mala10 000 a vytvorila tak ustanovujúci rekord. V roku 2016 ho prekonala o ďalších 6 000 a v súčasnosti má už vyše 21 000 štvorlístkov. Zatiaľ posledné dva našla pred Silvestrom.

Zaujímalo nás, čo ju motivuje k ďalšiemu rozširovaniu zbierky. „Keď som nazbierala 10 000 štvorlístkov, tak som si povedala, že to už stačilo. Avšak onedlho som ich našla väčšie množstvo na jednom mieste, ale nielen to. Dozvedela som sa, že v Maďarsku niekto nazbieral 15 000 štvorlístkov a ja som ho chcela prekonať,“ dodala so smiechom Danka.

Štvorlístky jej prinášajú šťastie aj v súkromnom živote. „Verím, že aj vďaka nim som sa doteraz nenakazila koronavírusom,“ povedala. Počas prechádzok po trávnikoch v Karlovej Vsi sa jej popri štvorlístkoch podarilo už nájsť aj veľa vecí, ktoré nepozorní ľudia postrácali- mince, doklady, prstene a iné drobné šperky.

V snahe vrátiť ich majiteľom nalepila na zastávky MHD a stĺpy verejného osvetlenia oznamy o nálezoch. „Pred desiatimi rokmi som našla obrúčku s vyrazeným dátumom. Ozval sa mi pán, ktorý ju stratil a ja som mu ju vrátila. Keď hľadím do zeme pri hľadaní štvorlístkov, ľudia si často myslia, že som ja niečo stratila,“ priblížila Danka. Najvtipnejšiu príhodu má z čias, keď bol jej syn ešte malý chlapec. „Z každého štvorlístka mi odtrhol jeden lístok, lebo si myslel, že majú byť len tri.“

Štvorlístok a šťastie

Štvorlístok je veľmi vzácnou variáciou bežného trojlístka. Podľa tradície takéto ďateliny prinášajú šťastie, aj keď nie je jasné, kedy a ako sa táto myšlienka začala. Ďalšími symbolmi šťastia sú podkova, prasiatko a kominár.