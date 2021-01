Pápež prijal rezignáciu arcibiskupa z Minska: Kritika na adresu bieloruskej vlády

Pápež František prijal rezignáciu katolíckeho arcibiskupa z Minska Tadeusza Kondrusiewicza, ktorý sa vyjadril kriticky na adresu bieloruskej vlády a násilia voči protestujúcim.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nedeľňajšie oznámenie Vatikánu. Kondrusiewiczovi v decembri povolili návrat do Bieloruska po tom, ako mu v auguste zabránili opätovne vstúpiť do krajiny po návšteve Poľska, kde sa vyslovil za odstúpenie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Bezprostredne nie je jasné, či sa rezignácia Kondrusiewicza očakávala. Vatikán v krátkom vyjadrení uviedol, že rezignácia je v súlade s pravidlom odchodu biskupov do dôchodku vo veku 75 rokov.

Kondrusiewicz, bieloruský občan, počas pobytu v Poľsku poskytol rozhovor rozhlasovej stanici, v ktorom apeloval na ukončenie policajného násilia voči protestujúcim proti augustovému kontroverznému znovuzvoleniu Lukanšenka. Podľa bieloruskej opozície, ktorá v protestoch pokračuje, boli voľby zmanipulované.

Lukašenko v novembri obvinil Kondrusiewicza, že sa podieľal na "organizovaní masových nepokojov". Podľa jeho slov arcibiskupovi upierali návrat do Bieloruska, pretože "odišiel do Poľska, aby tam dostal rady, ako zničiť našu krajinu".