Parádne štvrťfinálové predstavenia: Fantázia Fínov, ďalší neúspech Česka aj rozprávka v podaní Nemcov

Hokejisti Ruska, Fínska, Kanady a USA postúpili do semifinále majstrovstiev sveta juniorov v Edmontone.

Rusi zdolali Nemcov 2:1, Fíni otočili duel so Švédmi a zvíťazili 3:2 a Kanaďania si poradili s Čechmi 3:0. V semifinále nastúpi Kanada proti Rusku, Američania, ktorí zdolali Slovákov, si zahrajú s Fínmi.

Ruskí obhajcovia striebra sa potrápili, skóre otvoril v 10. minúte v oslabení Vasilij Ponomariov a ďalší zásah pridal až v polovici zápasu Danil Baškirov. Nemci dokázali duel zdramatizovať, keď sa v úvode tretej tretiny presadil Florian Elias, "zborná" však prekvapenie nedopustila a zaistila si tretiu účasť medzi najlepšou štvorkou za sebou. Od roku 1993 chýbali Rusi v semifinále iba päťkrát.

"Nemci hrali podobne ako Česi. Dobre bránili a čakali na protiútoky. Neposkytli nám veľa príležitostí, a keď už sme sa do nejakej dostali, nepremenili sme ich. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali, ale vieme, že sa musíme dobre pripraviť na semifinále," uviedol na webe IIHF tréner Ruska Igor Larionov.

Nemci môžu byť napriek prehre spokojní s turnajom. Už pred začiatkom im skomplikoval situáciu koronavírus v tíme, pre ktorý museli odohrať viacero zápasov s obmedzeným kádrom. Dokázali však postúpiť z A-skupiny a po prvý raz od roku 1996 obsadia lepšie ako deviate miesto. "Keď pominie prvotné sklamanie z prehry, určite budeme môcť byť hrdí," skonštatoval nemecký kormidelník Tobias Abstreiter.

Fíni vyradili v škandinávskom derby Švédov po víťazstve 3:2, hoci ešte po prvej tretine prehrávali 0:2. "Tri korunky" poslal do vedenia v 15. minúte Lucas Raymond a už o minútu a 37 sekúnd neskôr zvýšil v presilovke Elmer Söderblom. O kontaktný gól sa postaral Henri Nikkanen v 26. min a "suomi" zavŕšili obrat v záverečnej desaťminútovke. V 52. min vyrovnal fínsky kapitán Anton Lundell a víťazný gól zaznamenal Roni Hirvonen 25 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby.

Pre fínskeho hrdinu Hirvonena to bol druhý gól na turnaji. "V poslednej minúte sme mali dobrý tlak. Už predtým sme mali šance, no v úplnom závere sme do nich priam búšili. Bolo to skrátka úžasné," tešil sa po stretnutí hráč, ktorý vo fínskej Liige nastupuje za Ässät Pori. Švédi po neúspechu so škandinávskym susedom neobhájili bronz z minulého šampionátu. "Začali sme veľmi dobre. Fíni v druhej tretine na nás vybehli, začali hrať veľmi aktívne. My sme nedokázali nadviazať na hru v prvej tretine a to nás stálo celý turnaj," zhodnotil príčiny neúspechu útočník prvej švédskej formácie Arvid Costmar.

Kanaďania si v treťom štvrťfinále hladko poradili s Čechmi 3:0. V prvej tretine skórovali Dylan Cozens v 9. min a obranca Bowen Byram v 12. min. Česi v závere skúsili dlhšiu power play, no do prázdnej bránky pridal tretí zásah Connor McMichael. Česi skončili tretíkrát v sérii vo štvrťfinále.

Neuveriteľná dráma: Fíni predviedli dokonalý obrat a šokovaných Švédov poslali domov

"Súper hral presne to, čo sme očakávali. Tvrdo pracovali, napádali nás, blokovali. Každú strelu sme si museli zaslúžiť. Lenže v obrane sme urobili veľa dobrých vecí a keď sme sa vrhli do útoku, vždy sme vedeli, že je tu pre nás spoľahlivý Devon Levi v bránke. Bol to pre nás perfektný zápas," sršal spokojnosťou po stretnutí tréner Kanaďanov Andre Tourigny.

Českí reprezentanti sa tak opäť nepredstavia v súbojoch o cenné kovy, naposledy vybojovali bronz ešte v roku 2005. "Kanaďanov môžem iba pochváliť. V obrane pracovali dobre, nepustili nás do vyložených príležitostí. V prvej tretine sme dvakrát inkasovali, to ovplyvnilo celé stretnutie. Nášmu mužstvu by som chcel dať obrovský kredit, zo spolupráce všetkých mám dobrý pocit," zhodnotil záverečné vystúpenie svojho tímu tréner Čechov Karel Mlejnek podľa idnes.cz.

Štvrťfinále - sumáre:

Fínsko 20 - Švédsko 20 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Góly: 26. Nikkanen (Viro, Lambert), 52. Lundell (Heinola), 60. Hirvonen (Petman) - 15. Raymond (A. Johansson), 17. Söderblom (Raymond)

Kanada 20 - Česko 20 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 9. Cozens (McMichael), 12. Byram (Krebs, Cozens), 58. McMichael (Guhle, Krebs)

Rusko 20 - Nemecko 20 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 10. Ponomariov (Čisťakov, Bardakov), 29. Baškirov (Afanasiev, Griciuk) - 44. Elias