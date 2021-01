Clarkson strčil do rozhodcu, teraz spoznal svoj trest: Mastná pokuta od NBA

Rozohrávač Utahu Jordan Clarkson dostal od vedenia NBA pokutu 25.000 dolárov za strčenie do rozhodcu počas piatkového domáceho zápasu proti Phoenixu.

Incident sa odohral v úvode druhej štvrtiny, kedy Clarkson bezprostredne potom, čo dostal svoj tím do vedenia, vypichol súperovi pri rozohrávke loptu a snažil sa ho dostať pod kontrolu. V ceste sa mu ale ocitol arbiter, od ktorého nohy sa lopta odrazil do Clarksona a do autu, obaja sa skoro zrazili a hráč potom arbitra reflexívne odstrčil.

Od rozhodcu okamžite dostal technickú chybu a hviezdny rozohrávač súpera Chris Paul premenil nariadený trestný hod, ktorý znamenal vyrovnanie a začiatok sedembodovej šnúry, po ktorej už hostia z Phoenixu vedenia v zápase ani raz nepustili. Suns silvestrovský duel vyhrali 106:95.