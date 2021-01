Technická vychytávka na boj s koronavírusom: Hráčov NBA bude sledovať senzor

NBA plánuje vybaviť hráčov a realizačné tímy zariadením, ktoré bude sledovať blízkosť a dobu trvania kontaktov a vyhodnotí ich pri prípadnej nákaze koronavírusom.

Basketbalisti by podľa ESPN mali mať senzor pri sebe na tréningoch a pri cestovaní na zápasy. Vedenie ligy chce povinné nosenie senzorov, ktoré strážia dodržiavanie dvojmetrového odstupe, zaviesť od 7. januára. Verí, že sa vďaka nim zlepší trasovanie ľudí, ktorí prišli do styku s nakazenými a budú musieť do karantény.

Podobný systém už zaviedla liga amerického futbalu NFL. Podľa doterajšieho zdravotného a bezpečnostného protokolu NBA musel do karantény napríklad Tomáš Satoranský, ktorý kvôli kontaktu s nakazeným spoluhráčom zmeškal tri zo štyroch prípravných duelov. Z podobných dôvodov chýbal český reprezentant aj vo štvrtkovom zápase vo Washingtone.