Remišová chce robiť revolúciu: Nový rok naštartuje vo veľkom, priority má jasné

Kým uplynulý rok bol hlavne o boji s pandémiou nového koronavírusu a o robení poriadkov po bývalej vláde, rok 2021 musí byť rokom rozvoja a výsledkov rozbehnutých projektov.

Pre TASR to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

V štátnom IT Remišovej vízie pre rok 2021 spočívajú hlavne v začiatkoch zavádzania používateľsky priateľských elektronických služieb štátu, ktoré ľuďom a podnikateľom uľahčia život a komunikáciu so štátom. "Tu robíme revolúciu a tá si vyžaduje čas," podotkla ministerka s tým, že oproti bývalému vedeniu rezortu ona mení stratégiu. "Ideme budovať produkty a služby pre občanov a firmy. To si vyžaduje enormné úsilie a množstvo času," zdôraznila.

Ako ukážku nesprávneho nastavenia stratégie uviedla príklad, že občania nemusia na úrady nosiť niektoré potvrdenia a dokumenty, čo často vyzdvihovala bývalá garnitúra. "To je fajn, samozrejme. Ale už nehovorili o tom, že v skutočnosti sme len presunuli povinnosť na úradníkov, ktorí si tie výpisy museli sami hľadať. Ľuďom sme povinnosť zobrali, ale náklady a nároky sa presunuli do pozadia na úradníkov. Je to polovičné riešenie," okomentovala Remišová. Chybou podľa nej je, že sa popritom nedigitalizovali služby tak, aby dáta tiekli medzi inštitúciami automaticky. "My dnes tento dlh z minulosti musíme dobehnúť," dodala ministerka. Po zdigitalizovaní bude možné napríklad pri zmene trvalého pobytu, aby sa štát proaktívne občana spýtal, či chce prehlásiť pobyt aj svojim deťom.

"A ruka v ruke s rozširovaním elektronických služieb musí ísť aj zlepšenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry štátu. Zároveň chceme razantne bojovať proti hoaxom a dezinformáciám, ktoré rozkladajú spoločnosť zvnútra a momentálne tejto hrozbe čelia všetky krajiny sveta," uzavrela Remišová svoje vízie pre štátny IT sektor.

V oblasti eurofondov a regionálneho rozvoja je Remišovej cieľom v roku 2021 dobre pripraviť a vyrokovať s Európskou komisiou eurofondy na ďalšie programové obdobie tak, aby slúžili ľuďom a zaviesť silnú investičnú podporu inovácií na Slovensku, aby v krajine boli kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta.