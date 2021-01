Obrovské gesto! Austrália zmenila text svojej hymny: Čo stálo za týmto rozhodnutím?

Austrália si na prelome rokov zmenila text svojej štátnej hymny. Tento krok má vyzdvihnúť úlohu a význam jej pôvodného obyvateľstva, oznámil vo štvrtok na stránkach novín The Age premiér Scott Morrison.

Začiatok prvej slohy hymny Advance Australia Fair tak už nebude znieť "Australians all let us rejoice/For we are young and free" (Austrálčania, radujme sa všetci za to,/že sme mladí a slobodní), ale po novom sa bude spievať "For we are young and free" (že sme jednotní a slobodní).

"Austrália ako moderná krajina môže byť relatívne mladá, ale jej história je prastará, rovnako ako história jej mnohých pôvodných obyvateľov, ktorých uznáva a rešpektuje " cituje Morrisona agentúra AFP.

Austrália stále zápasí so svojou koloniálnou minulosťou a nerovnosťou medzi pôvodnými obyvateľmi a zvyškom obyvateľstva. Začiatkom minulého roka sa vo viacerých austrálskych mestách konali protesty proti neobjasneným úmrtiam domorodých obyvateľov v policajnej väzbe, ktorých bolo za uplynulé tri desaťročia viac ako 400. Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu doteraz nebolo začaté trestné stíhanie.

Autorom piesne Advance Australia Fair je škótsky hudobný skladateľ Peter Dodds McCormick, ktorý sa do Austrálie presťahoval v roku 1855. Vznikla v roku 1878, oficiálnou hymnou sa však stala až v roku 1984. Dovtedy sa používala skladba God Save the Queen, ktorá je hymnou Británie.