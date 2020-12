Nezabudol sa ozvať! Matovič má výzvu pre obyvateľov, nevynechal ani "sabotovanie testov"

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) sa nezabudol vyjadriť k prísnym opatreniam. Obyvateľom adresuje jediné.

"Prihováram sa vám v tej najťažšej chvíli, akú Slovensko za svoju existenciu zažilo. Sme uprostred veľmi ťažkej krízy. Máme plné nemocnice a v tejto chvíli, keď milióny z nás spolu so svojimi rodinami sa chystáme na oslavy príchodu Nového roku, zároveň tisícky ľudí sú v nemocniciach a doslova lapajú po dychu. Pre mnohých z nich to bude úplne posledná noc," uviedol premiér na sociálnej sieti.

Matovič kritickú situáciu vníma ako dôsledok nerešpektovania zavedených opatrení a rozširovania konšpirácii. Nezabudol aj spomenúť "sabotovanie nákupu životne-dôležitých testov, ktoré mali toto peklo ešte pred Vianocami zastaviť".

Hoci prichádza "svetlo na konci tunela" - vakcína, podľa premiéra by mali obyvatelia dodržiavať opatrenia, aby sa ešte viac nezhoršila situácia v nemocniciach. Už teraz sú zdravotníci na pokraji svojich síl.

"Buďte mimoriadne opatrní. Prosím, nestretávajte sa s cudzími ľuďmi, ak nemusíte. Nepúšťajte si k sebe domov a nechoďte na návštevy k druhým ľuďom, nech je to akokoľvek blízka rodina," uviedol premiér. Tvrdí, že je to jediný spôsob, ako chrániť seba a ostatné osoby.

"Toto nie je zápas o Matovičovi a zápas koalície s opozíciou, toto je zápas o životy a zdravie bez ohľadu na to, kto koho volil. Sme v tom všetci spolu. Pevne verím, že ukážeme našu jednotu a silu, že sa spojíme, zomkneme, zabojujeme, tých pár týždňov budeme poctivo dodržiavať opatrenia a vyjdeme opäť ku zdraviu. Prajem vám všetko dobré do Nového roku, najmä to zdravie a silu bojovať. Všetko dobré," uzavrel predseda vlády.